सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसी खबरें सामने आती हैं, जो लोगों काफी हैरान कर देती हैं. एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को लंच बॉक्स में जिंदा छिपकलियों को पकड़कर भरते देखा जा रहा है. यानी कि कह सकते हैं छिपकलियों से भरा लंच बॉक्स तैयार किया जा रहा है. जानें वीडियो के बारे में.

क्या है वायरल वीडियो?

इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये लंच बॉक्स पैक हो रहा है. आखिर कहां का ये वीडियो है इसकी कोई पुष्टि नहीं है. वीडियो में युवक जिंदा छिपकलियों को बार-बार पकड़ता है और एक बंद डिब्बे में पैक कर देता है. इसके अलावा देखा जाता है कि बीच-बीच में वह छिपकलियों के लिए जिंदा मक्खियों को फेंकता, जिसे छिपकलियां अपने आहार के रूप में खाती दिख रही हैं. हालांकि, आपको बता दें इस वीडियो से ये पुष्टि नहीं हो रही है कि ये वाकई में लंच बॉक्स है या कुछ और.

क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो को देखने के बाद नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘ये लंच बॉक्स नहीं हैं, बल्कि पालतू जानवरों के तौर पर बेचे जाने से पहले बियर्डेड ड्रैगन और गेको के लिए स्टोरेज बॉक्स हैं. बॉक्स में सफेद मटीरियल कटा हुआ कागज़ है जो रेप्टाइल्स के लिए बिस्तर का काम करता है.’ दूसरे ने हंसते हुए कमेंट किया कि ये लंच बॉक्स कौन सी ब्रांच में जा रहा है. वहीं, तीसरे ने मजाकियां अंदाज में बोला कि एक उसके पड़ोसी के घर भी भेज दिया जाए.

यह खबर भी पढ़ें: दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट फिर विवादों में! अब अहमदाबाद इवेंट में भिड़े दर्शक, चले लात – घूंसे, वीडियो वायरल