“हमारे भारत में आपका स्वागत है…घूमने आए रूसी जोड़े के साथ शख्स ने की ऐसी हरकत, Video देख हर भारतीय का शर्म से झुक जाएगा सिर

Instagram Viral video: भारत में मेहमानों को ‘अतिथि देवो भव’ यानी कि भगवान के समान होते हैं और उनके साथ फिर देवता के समान आदर-सत्कार भी किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो इसको नहीं मानते हैं और विदेशी मेहमानों के साथ बदसलूकी करते हैं। अब इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक भारतीय व्यक्ति एक रूसी जोड़े को तस्वीरें लेने के लिए परेशान कर रहा है।

वीडियो में उस शख्स की इस हरकत की वजह से वो रूसी जोड़ा भी असहज दिख रहे हैं। इसके बाद भी वो शख्स लगातार उनके साथ ज़िद करता रहा। उनकी निजी जगह में दखलअंदाज़ी करता रहा और आखिरकार “हमारे भारत में आपका स्वागत है” कहकर अपनी बात खत्म कर दी। परेशना कर देने वाला ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

नेटिजन्स कर रहे शख्स की आलोचना

इस वीडियो ने ऑनलाइन एक गरमागरम बहस छेड़ दी है, कई नेटिज़न्स ने इस व्यवहार की आलोचना करते हुए इसे शर्मनाक और पर्यटकों के प्रति अपमानजनक बताया है। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाएँ भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुँचाती हैं और व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करने के बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता है।

जहाँ कुछ लोगों ने इसे अति-उत्साह का गलत इस्तेमाल बताया, वहीं अधिकांश लोगों ने इस कृत्य की आलोचना करते हुए कहा कि आतिथ्य का मतलब मेहमानों को सुरक्षित महसूस कराना होना चाहिए, असहज नहीं।

व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे लोग

आज के समय में लोगों के अंदर सोशल मीडिया पर व्यूज पाने का ऐसा भूत सवार हुआ है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। इस वीडियो में भी कुछ ऐसी ही देखने को मिला। जहां रूसी जोड़ा तस्वीरें खिचाने में असहज दिख रहा था। तो वहीं पर वो शख्स लगातार उनको तस्वीर लेने के लिए परेशान कर रहा था।