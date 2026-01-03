Bang Bang Dance Video: ऑफिस में अचानक ‘बैंग बैंग’ पर डांस, ऋतिक रोशन ने दिया ऐसा रिएक्शन; फैंस हुए क्रेज़ी

Bang Bang Dance Video: एक शख्स के अपने ऑफिस में ऋतिक रोशन के हिट गाने ‘बैंग बैंग’ पर अचानक किए गए डांस परफॉर्मेंस ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है, जिससे ऑफिस का एक आम पल इंटरनेट सेंसेशन बन गया है. अंकित द्विवेदी द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वायरल क्लिप में, वह अपने सहकर्मियों के सामने फिल्म के आइकॉनिक कोरियोग्राफी पर कॉन्फिडेंस के साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं.

शानदार परफेक्शन और ज़बरदस्त एनर्जी के साथ, द्विवेदी ने बिना किसी दिक्कत के स्टेप्स किए, जबकि उनके साथ काम करने वाले लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होकर उन्हें चीयर कर रहे थे और अपने फोन पर इस पल को रिकॉर्ड कर रहे थे.

जॉब के लिए अपने पैशन को मार दिया…

जिस बात ने दर्शकों का दिल जीता, वह था परफॉर्मेंस के पीछे का इमोशन. वीडियो पर एक टेक्स्ट ओवरले था जिसमें लिखा था, “एक लड़का जिसने कॉर्पोरेट जॉब के लिए अपने पैशन को मार दिया,” जो कई लोगों के क्रिएटिव सपनों और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के बीच के टकराव की ओर इशारा करता है. द्विवेदी ने मूल रूप से पोस्ट को कैप्शन दिया था, “क्या @hrithikroshan सर को यह पसंद आएगा?” – एक उम्मीद भरा सवाल जिसका जल्द ही एक अप्रत्याशित जवाब मिला.

ऋतिक रोशन ने किया कमेंट

यह क्लिप इंस्टाग्राम पर तेज़ी से वायरल हो गया, 13 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले और यूज़र्स की फीड्स पर छा गया. इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि यह आखिरकार ऋतिक रोशन की अपनी टाइमलाइन पर पहुँच गया. एक्टर ने इसे सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि जवाब भी दिया. “मुझे ये मूव्स सिखाओ,” ऋतिक ने कमेंट किया, जिससे यह पल तुरंत और खास बन गया और फैंस क्रेज़ी हो गए.

सुपरस्टार के रिएक्शन के बाद, द्विवेदी ने अपना कैप्शन अपडेट करके लिखा, “क्या @remodsouza इसे देखेंगे??” – अब उनका अगला लक्ष्य मशहूर कोरियोग्राफर का ध्यान खींचना था.

यूजर्स कर रहे तारीफ

इस बीच, कमेंट सेक्शन तारीफ, मज़ाक और दिल को छू लेने वाली बातों से भर गया. एक यूज़र ने मज़ाक में कहा, “अब भाई को ऑफिस में हर मौके पर यह करना होगा.” दूसरे ने ज़्यादा सोच-समझकर कहा, “जिम्मेदारियाँ कई कुर्बानियाँ मांगती हैं लेकिन फिर भी हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार रहें.” दूसरे लोग खुलकर हौसला बढ़ा रहे थे.

एक कमेंट में लिखा था, “भाई… प्लीज़ जो तुम्हें पसंद है उस पर काम करो. तुम्हारा डांस बहुत बढ़िया है!” हिंदी में एक खास मज़ेदार जवाब में कहा गया, “पूरे ऑफिस में 1 ही बंदा काम कर रहा था उसको भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया… वैसे… नाइस डांसिंग स्किल्स.”

