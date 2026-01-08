Viral Video: ISRO की नौकरी छोड़ रेस्तरां का मैनेजर बना ये शख्स, जानें क्या है इसकी वजह?

Viral Instagram Video: सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने नार्मल रेस्तरां की बातचीत के दौरान एक खास इंसान से मुलाकात की. इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर ‘Sando’ ने शेयर किया, जिसमें एक पूर्व आईएसआरओ वैज्ञानिक अपने काम और जीवन के एक्सपीरिएंस के बारे में खुलकर बता रहे थे.

16 साल आईएसआरओ में काम करने का एक्सपीरिएंस

इस व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने 16 साल तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) में वैज्ञानिक इंजीनियर के रूप में काम किया. इस दौरान उन्होंने उपग्रहों के असेंबली और उच्च तकनीकी काम की जिम्मेदारियों को संभाला. उन्होंने शेयर किया कि वहां काम करने का दबाव बहुत ज्यादा था. उन्होंने कहा:

उपग्रह के एक भाग को जोड़ने में कई हिस्सों की सटीकता मायने रखती है. हर हिस्से में 0.001 या 0.002 माप की गलतियों की अनुमति होती थी. अगर असेंबली में छोटी सी भी गड़बड़ी होती तो पूरा परिणाम प्रभावित हो जाता. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि केवल एक बाल की मोटाई (लगभग 0.004 मिमी) भी असेंबली में समस्या पैदा कर सकती थी, क्योंकि उन्हें 1 माइक्रोन तक की सटीकता बनाए रखनी होती थी.

आईएसआरओ छोड़ने का कारण

इतने सालों तक काम करने के बाद, उन्होंने मानसिक शांति और आराम के लिए आईएसआरओ छोड़ने का फैसला किया. अब वो एक रेस्तरां के मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस नए काम में उन्हें कोई दबाव नहीं है और वह अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण महसूस करते हैं.

साथ ही उन्होंने ये भी शेयर किया कि उन्हें अमेरिका में काम करने का अवसर मिला था, लेकिन दस्तावेजों में एक प्रशासनिक गलती के कारण वह मौका नहीं बन पाया.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त ध्यान आकर्षित किया. अब तक इसे 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. उपयोगकर्ताओं ने टिप्पणियों में उनके जीवन निर्णय और मानसिक शांति की सराहना की. कुछ ने लिखा कि कभी-कभी कुछ लोग पैसे या पद को छोड़कर मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं.

एक अन्य ने लिखा उन्होंने कॉस्मिक समस्याओं को सुलझाया बिना वहां गए, इससे उनके जीवन के दृष्टिकोण की कल्पना की जा सकती है. उनके लिए सब कुछ सुलझाने योग्य होना चाहिए. कई लोगों ने इस कहानी से ये सकारात्मक संदेश लिया कि मानसिक शांति के लिए किसी भी समय, किसी भी पद से करियर बदलना संभव है.

