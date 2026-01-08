Home > वायरल > Viral Video: ISRO की नौकरी छोड़ रेस्तरां का मैनेजर बना ये शख्स, जानें क्या है इसकी वजह?

Viral Video: ISRO की नौकरी छोड़ रेस्तरां का मैनेजर बना ये शख्स, जानें क्या है इसकी वजह?

Viral Instagram Video: एक पूर्व आईएसआरओ वैज्ञानिक ने 16 साल बाद मानसिक शांति के लिए नौकरी छोड़ी और रेस्तरां मैनेजर बने. उनका एक्सपीरिएंस और निर्णय सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 8, 2026 12:28:05 PM IST

isro viral video
isro viral video


Viral Instagram Video: सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने नार्मल रेस्तरां की बातचीत के दौरान एक खास इंसान से मुलाकात की. इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर ‘Sando’ ने शेयर किया, जिसमें एक पूर्व आईएसआरओ वैज्ञानिक अपने काम और जीवन के एक्सपीरिएंस के बारे में खुलकर बता रहे थे.

You Might Be Interested In

16 साल आईएसआरओ में काम करने का एक्सपीरिएंस

इस व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने 16 साल तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) में वैज्ञानिक इंजीनियर के रूप में काम किया. इस दौरान उन्होंने उपग्रहों के असेंबली और उच्च तकनीकी काम की जिम्मेदारियों को संभाला. उन्होंने शेयर किया कि वहां काम करने का दबाव बहुत ज्यादा था. उन्होंने कहा:

उपग्रह के एक भाग को जोड़ने में कई हिस्सों की सटीकता मायने रखती है. हर हिस्से में 0.001 या 0.002 माप की गलतियों की अनुमति होती थी. अगर असेंबली में छोटी सी भी गड़बड़ी होती तो पूरा परिणाम प्रभावित हो जाता. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि केवल एक बाल की मोटाई (लगभग 0.004 मिमी) भी असेंबली में समस्या पैदा कर सकती थी, क्योंकि उन्हें 1 माइक्रोन तक की सटीकता बनाए रखनी होती थी.

You Might Be Interested In

 आईएसआरओ छोड़ने का कारण

इतने सालों तक काम करने के बाद, उन्होंने मानसिक शांति और आराम के लिए आईएसआरओ छोड़ने का फैसला किया. अब वो एक रेस्तरां के मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस नए काम में उन्हें कोई दबाव नहीं है और वह अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण महसूस करते हैं.

साथ ही उन्होंने ये भी शेयर किया कि उन्हें अमेरिका में काम करने का अवसर मिला था, लेकिन दस्तावेजों में एक प्रशासनिक गलती के कारण वह मौका नहीं बन पाया.

 सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त ध्यान आकर्षित किया. अब तक इसे 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. उपयोगकर्ताओं ने टिप्पणियों में उनके जीवन निर्णय और मानसिक शांति की सराहना की. कुछ ने लिखा कि कभी-कभी कुछ लोग पैसे या पद को छोड़कर मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं.

एक अन्य ने लिखा उन्होंने कॉस्मिक समस्याओं को सुलझाया बिना वहां गए, इससे उनके जीवन के दृष्टिकोण की कल्पना की जा सकती है. उनके लिए सब कुछ सुलझाने योग्य होना चाहिए. कई लोगों ने इस कहानी से ये सकारात्मक संदेश लिया कि मानसिक शांति के लिए किसी भी समय, किसी भी पद से करियर बदलना संभव है.
 

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026

भूल जाइए पुराने बीच, रात में गोवा की इन 5...

January 7, 2026

सावधान! आपकी ये 9 आदतें धीरे-धीरे आपकी आंतों को खोखला...

January 6, 2026

8 भोजपुरी एक्ट्रेस जिन पर से नज़र नहीं हटा पाएंगे...

January 6, 2026
Viral Video: ISRO की नौकरी छोड़ रेस्तरां का मैनेजर बना ये शख्स, जानें क्या है इसकी वजह?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Viral Video: ISRO की नौकरी छोड़ रेस्तरां का मैनेजर बना ये शख्स, जानें क्या है इसकी वजह?
Viral Video: ISRO की नौकरी छोड़ रेस्तरां का मैनेजर बना ये शख्स, जानें क्या है इसकी वजह?
Viral Video: ISRO की नौकरी छोड़ रेस्तरां का मैनेजर बना ये शख्स, जानें क्या है इसकी वजह?
Viral Video: ISRO की नौकरी छोड़ रेस्तरां का मैनेजर बना ये शख्स, जानें क्या है इसकी वजह?