पहले खरीदी नई चमचमाती थार गाड़ी, फिर खुद पत्थर मारकर फोड़ दिया कांच; इंटरनेट पर वीडियो वायरल

सोचिए अगर आपने कई लाख रुपये की कोई नई गाड़ी खरीदी हो. और उसे तुरंत पत्थर मारक तोड़ डालें. ऐसा तो कोई बिल्कुल नहीं चाहेगा. लेकिन एक युवक ने कुछ ऐसा ही किया, उसने अपनी नई थार गाड़ी पर जानबूझकर तोड़ डाला. इतना ही नहीं, उसने इसका बकायदा वीडियो भी बनवाया. यह वीडियो चर्चा में केंद्र में हैं. नेटिजंस वीडियो देख तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. देखें वीडियो.

क्या है वायरल वीडियो?

एक थार मालिक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अपनी नई गाड़ी की एक खिड़की को ईंट से तोड़कर जश्न मनाया. मालिक के लिए यह शायद एक मजेदार स्टंट था, लेकिन ऑनलाइन लोगों ने इसकी काफी आलोचना की. कई यूजर्स ने ‘रील कल्चर’ के बढ़ते असर और किसी भी कीमत पर वायरल कंटेंट बनाने की होड़ पर सवाल उठाए. सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं हैरानी से लेकर मजाक तक थीं. कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि थार खरीदने से पहले मेंटल फिटनेस टेस्ट जरूरी होना चाहिए.

कमेंट्स में क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने कहा, ‘इससे यह साबित होता है कि थार कुछ ऐसे खरीदारों को क्यों आकर्षित करता है जो पुश्तैनी जमीन बेचकर अमीर बन जाते हैं लेकिन उनमें शिष्टाचार की कमी होती है.’ दूसरे यूजर ने बोला- ‘जब आप अपने पूर्वजों की जमीन बेचकर पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली संपत्ति प्राप्त करते हैं.’ इसके अलावा कई यूजर्स उसे कह रहे हैं पैसे की बर्बादी है, जिसको गाड़ी नहीं मिल रही है वो तरस रहा है.

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