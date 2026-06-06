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पहले खरीदी नई चमचमाती थार गाड़ी, फिर खुद पत्थर मारकर फोड़ दिया कांच; इंटरनेट पर वीडियो वायरल

Viral Video: एक आदमी ने लाल कलर की नई थार गाड़ी पहनी. फिर उसे पत्थर मारकर तोड़ डाला. अब ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 6, 2026 5:14:24 PM IST

थार ओनर ने तोड़ी अपनी नई थार गाड़ी
थार ओनर ने तोड़ी अपनी नई थार गाड़ी


सोचिए अगर आपने कई लाख रुपये की कोई नई गाड़ी खरीदी हो. और उसे तुरंत पत्थर मारक तोड़ डालें. ऐसा तो कोई बिल्कुल नहीं चाहेगा. लेकिन एक युवक ने कुछ ऐसा ही किया, उसने अपनी नई थार गाड़ी पर जानबूझकर तोड़ डाला. इतना ही नहीं, उसने इसका बकायदा वीडियो भी बनवाया. यह वीडियो चर्चा में केंद्र में हैं. नेटिजंस वीडियो देख तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. देखें वीडियो. 

क्या है वायरल वीडियो?

एक थार मालिक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अपनी नई गाड़ी की एक खिड़की को ईंट से तोड़कर जश्न मनाया. मालिक के लिए यह शायद एक मजेदार स्टंट था, लेकिन ऑनलाइन लोगों ने इसकी काफी आलोचना की. कई यूजर्स ने ‘रील कल्चर’ के बढ़ते असर और किसी भी कीमत पर वायरल कंटेंट बनाने की होड़ पर सवाल उठाए. सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं हैरानी से लेकर मजाक तक थीं. कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि थार खरीदने से पहले मेंटल फिटनेस टेस्ट जरूरी होना चाहिए. 

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कमेंट्स में क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद नेटिजंस की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने कहा, ‘इससे यह साबित होता है कि थार कुछ ऐसे खरीदारों को क्यों आकर्षित करता है जो पुश्तैनी जमीन बेचकर अमीर बन जाते हैं लेकिन उनमें शिष्टाचार की कमी होती है.’ दूसरे यूजर ने बोला- ‘जब आप अपने पूर्वजों की जमीन बेचकर पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली संपत्ति प्राप्त करते हैं.’ इसके अलावा कई यूजर्स उसे कह रहे हैं पैसे की बर्बादी है, जिसको गाड़ी नहीं मिल रही है वो तरस रहा है. 

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Tags: thar ownerviral video
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