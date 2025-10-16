Viral: बस यही बाकी था! भीख मांगने का नया ठिकाना बनी Metro, लोग बोले-‘नया स्टार्टअप’

Karnataka News: कर्नाटक (Karnataka) की राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru) की नम्मा मेट्रो ट्रेन (Namma Metro) से एक हैरान कर देने वाला वीडियो (Viral Video) सामने आया है. इस वीडियो में एक व्यक्ति मेट्रो के भीतर यात्रियों से भीख मांगता नजर आ रहा है. वीडियो में बिखारी आखिरी कोच में बैठे यात्रियों से भीख मांगता नजर आ रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को देखने के बाद खूब कमेंट्स भी कर रहे हैं.

मेट्रो में घुसा बिखारी

जानकारी के मुताबिक, यह घटना सोमवार को हुई. व्यक्ति मेजेस्टिक स्टेशन से मेट्रो में पहुंचा. अधिकारियों के अनुसार, उस व्यक्ति ने पुलिस कर्मियों के रूटीन चेक करने के दौरान भीख मांगना बंद कर दिय था. इसके बाद वह दसरहल्ली स्टेशन पर उतर गया.

बेंगलुरु मेट्रो से एक अनोखी घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति मेट्रो के अंदर बैठे यात्रियों से भीख मांगता नजर आ रहा है. इस वायरल वीडियो पर लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. pic.twitter.com/c6gT4sI3Hj — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 15, 2025

पुलिस कर रही जांच पड़ताल

वायरल हो रहे वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि- व्यक्ति एक-एक कर सबके पास जाकर भीख मांग रहा है. कुछ लोग उसे नजरअंदाज करते नजर आएं, वहीं कुछ लोगों ने उसे पैसे देने से इंकार कर दिया. इस घटना की जांच इसलिए की जा रही है, क्योंकि मेट्रो परिसर में भीख मांगना नियमों के खिलाफ है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद कई लोग अपनी राय दे रहे हैं. लोगों के कहना है कि-पुलिस को इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.

