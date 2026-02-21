Home > वायरल > Fact Check: क्या सच में साइनबोर्ड में घुसी थी थार? सामने आया वायरल वीडियो का सच, एक्सीडेंट या एडिटिंग!

Fact Check: क्या सच में साइनबोर्ड में घुसी थी थार? सामने आया वायरल वीडियो का सच, एक्सीडेंट या एडिटिंग!

Thar Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिंद्रा थार हाईवे पर लगे एक ऊंचे साइनबोर्ड से टकराती हुई दिख रही है. क्लिप में साइनबोर्ड पर लिखा है “दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, एग्जिट 22, NH‑48”, और इसने तुरंत दर्शकों का ध्यान खींचा, जिनमें से कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं.

By: Heena Khan | Last Updated: February 21, 2026 8:15:34 AM IST

mahindra thar viral video fact check
mahindra thar viral video fact check


Thar Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिंद्रा थार हाईवे पर लगे एक ऊंचे साइनबोर्ड से टकराती हुई दिख रही है. क्लिप में साइनबोर्ड पर लिखा है “दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, एग्जिट 22, NH‑48”, और इसने तुरंत दर्शकों का ध्यान खींचा, जिनमें से कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं. X और इंस्टाग्राम पर कई यूज़र्स ने दावा किया कि यह घटना जयपुर के पास हुई थी, जिससे पता चलता है कि तेज़ स्पीड में चल रही थार किसी तरह हवा में उछल गई और ऊपर लगे साइनबोर्ड में फंस गई. इस अजीब नज़ारे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया गया, चर्चा हुई और मीम्स भी बने.

वायरल हुआ वीडियो 

वायरल क्लिप में, महिंद्रा थार बिना किसी हलचल के साइनबोर्ड के मेटैलिक फ्रेम में फंसी हुई दिखती है. बोर्ड पर दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, एग्जिट 22, NH‑48 जैसी जगहें पहली नज़र में असली लगती हैं. कई दर्शकों को शुरू में लगा कि फुटेज में कोई असली एक्सीडेंट दिखाया गया है. वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया, जिसमें कई यूज़र्स ने दावा किया कि इसमें एक असली एक्सीडेंट दिखाया गया है. इसके तुरंत बाद मीम्स और मज़ेदार रिएक्शन आए, जिससे ये और वायरल हो गया.

क्या है पीछे का सच 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (PTI) फैक्ट चेक डेस्क ने कन्फर्म किया कि फुटेज AI से बनी थी. न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, वीडियो को गलत तरीके से असली एक्सीडेंट बताकर फैलाया गया, जिससे देखने वालों को यह यकीन हो गया कि यह NH‑48 पर हुई एक अजीब घटना है. X पर PTI के बयान में लिखा था, “कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें दावा किया गया कि यह दिल्ली के एक हाईवे पर एक अजीब एक्सीडेंट दिखाता है, जहां एक कार ऊपर लगे साइनबोर्ड से टकरा गई. वीडियो AI से बना था और देखने वालों को गुमराह करने के लिए इसे असली बताकर गलत तरीके से शेयर किया गया था.  मौजूदा सबूतों की जांच करने के बाद, यह साफ है कि NH‑48 साइनबोर्ड में फंसी एक महिंद्रा थार दिखाने वाला वायरल वीडियो कोई असली एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि डिजिटली बनाया गया AI वीडियो है.

