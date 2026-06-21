VIRAL: ‘भगवान का अपना टाइमिंग है बॉस!’ कैंपस प्लेसमेंट में जिस कंपनी ने ठुकराया, 4 साल बाद उसी ने खुद कॉल करके दी जॉब!

आज के आधुनिक दौर में चाहे बिजनेस हो या जॉब, हर जगह कॉम्प्टीशन काफी बढ़ गया है. इसलिए लोग भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी-जान लगाकर मेहनत करते हैं. थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन जब सपने पूरे होते हैं तो दुनिया नतमस्तक हो जाती है. ऐसा ही हुआ चेन्नई की एक महिला प्रोफेशनल के साथ, जो कई सालों तक अपनी ड्रीम जॉब से रिजेक्शन झेलती रही. जब मनपसंद नौकरी मिली तो लिंक्डइन पर भावुक पोस्ट शेयर करके बताया. आज हजारों लोग इस कहानी से प्रेरणा ले रहे हैं. महिला कर्मचारी की कहानी याद दिलाती है कि करियर में असफलताएं हमेशा रास्ते का अंत नहीं होती.

कॉलेज के दिनों का सपना हुआ पूरा

चेन्नई में एक सीनियर प्रोसेस एक्जीक्यूटिव की पोस्ट पर कार्यरत महेश्वरी मोहन ने कॉग्निजेंट में नौकरी डॉइन करने के पल और यहां तक पहुंचने की जर्नी का जिक्र किया. महेश्वरी बताती हैं कि इस कंपनी में वो कॉलेज के दिनों से काम करना चाहती थी. लेकिन कोशिश करने के बावजूद वो मंजिल पर पहुंचते-पहुंचते रह जाती थीं.

2 बार फेस किया रिजेक्शन

उनकी लिंक्डइन पोस्ट में साफ लिखा है कि यह सपना पहली बार साल 2022 में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान टूट गया था. वो लिखती हैं कि कॉलेज कैंपस ऑडिशन के दौरान कॉग्निजेंट ने मुझे रिजेक्ट कर दिया. कंपनी में सलेक्ट न होने पर मैं पूरी रात रोती रही. इस रिजेक्शन से महेश्वरी को गहरा सजदमा लगा क्योंकि कंपनी लंबे समय से पसंदीदा कंपनियों की लिस्ट में टॉप पर थी.

यह सपने टूटने जैसा था

अपनी पोस्ट में महेश्वरी मोहन लिखती हैं कि सबसे पहले साल 2022 में कॉग्निजेंट मेरी ड्रीम कंपनी थी और डिस दिन मुझे रिजेक्ट किया, उसी दिन से मैं कॉग्निजेंट की एंप्लॉई बनना चाहती थी. मुझे लगा कि सबसे खत्म हो गया. सपना टूट गया लेकिन महेश्वरी हार मानने को तैयार नहीं थी. जून 2023 में एक बार कॉग्निजेंट के वॉक-इन इंटरव्यू में पार्ट लिया और लास्ट राउंड में भी पहुंच गई लेकिन दुर्भाग्य से दोबारा रिजेक्शन हाथ लगा.

जब करियर को मिला नया मोड़

महेश्वरी मोहन ने लिखा कि मैंने मान लिया था कि शायद मैं कॉग्निजेंट के काबिल ही नहीं हूं. इसके बाद साल 2023 में मैंने एचसीएलटेक जॉइन कर लिया. यह काफी अच्छा एक्सपीरिएंस था. यहां भी मैंने काफी कुछ सीखा. मेरा डेवलपमेंट हुआ और मेरे करियर का टर्निंग पॉंइट भी यही आया. बेशक में दूसरी कंपनी में काम कर रही थी लेकिन कॉग्निजेंस में काम करने की इच्छा खत्म नहीं हुई थी.

जब पूरा हुआ वर्षों का सपना

महेश्वरी मोहन लिखती हैं कि अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में कॉग्निजेंट को लेकर सवाल बना हुआ था कि क्या होगा अगर… फिर अप्रैल 2026 में एक अनएक्सपेक्टिड कॉल आया. एक रिक्रूटर ने कॉग्निजेंट में आरटीए की पोस्ट के बारे में पूछा. इस बार सिचुएशन अलग थी. मैंने इंटरव्यू राउंड्स क्लीयर किए. आखिरकार कॉग्निजेंट में मेरा सलेक्शन हो गया. जूर 2026 तक, महेश्वरी मोहन ने ऑफिशियली कॉग्निजेंट में काम करना शुरू कर दिया था जिसमें काम करने के लिए सालों तक मेहनत की.

लास्ट मैसेज

महेश्वरी लिखती हैं कि चार साल की देरी हो गई लेकिन साल 2022 में अपने शुरुआती दिनों की तुलना में दस गुना ज्यादा तैयार हूं. अपने सफर के बारे में सोचते हुए महेश्वरी लिखती हैं कि मैं एक फ्रैशर के तौर पर कॉग्निजेंट से जुड़ना चाहती थी लेकिन भगवान चाहते थे कि मैं एक एक्सपीरिएंस्ड के तौर पर वहां जॉइन करूं. आपकी टाइम लिमिट में देरी नहीं हुई. बस आपको तैयार किया जा रहा है.

महेश्वरी मोहन की लिंक्डइन पोस्ट पर लोग सपोर्ट भरी प्रतिक्रियाएं देने लगे. लोगों ने भी अपने रिजेक्शन,कड़ी मेहनत और फिर सफलता मिलने के अनुभवों को शेयर किया है.

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