Video: पेट्रोल पंप बना जंग का मैदान! लोगों में हुई जबरदस्त लड़ाई, लात-घूसे की जगह कैन से किया हमला

Petrol Pump Fight Video: मिडिल ईस्ट में अमेरिका-ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर दुनिया के अलग-अलग देशों में पेट्रोल-डीजल के आयात पर बेहद बुरा असर पड़ा है. जिसका असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है. देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में काफी लंबे समय के बाद बढ़ोतरी हुई है. इस बीच महाराष्ट्र के वाशिम शहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप पर डीजल को लेकर हुए विवाद की वजह से लोगों के बीच हाथापाई हो गई.

जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार शाम की है. जब शहर के अकोला नाका इलाके में स्थित इंडियन पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों में डीजल भरवाने के लिए जमा हुए थे.

लोगों के बीच छिड़ गई बहस

लाइन में अपनी जगह को लेकर कुछ लोगों के बीच बहस छिड़ गई. देखते ही देखते मामूली कहासुनी का मामला एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गया. लोग एक दूसरे से लड़ाई करने लगे. लोग एक दूसरे को कैन से हमला करना शुरू कर दिया. घटना के समय पेट्रोल पंप पर डीजल का टैंकर पहुंचा था. जिसकी वजह से लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. इस बीच लड़ाई की वजह से स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी और कुछ समय के लिए इलाके में अफरातफरी और अराजकता का माहौल बन गया.

महाराष्ट्र के एक पेट्रोल पंप पर ऐसा माहौल बन गया मानो पेट्रोल नहीं, युद्ध का मैदान हो। भारी भीड़, धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी के बीच लोग आपस में भिड़ गए।

पेट्रोल पंपों पर पहले से ही लंबी कतारें लगी हैं, ऊपर से लोगों का गुस्सा और जल्दबाज़ी हालात को और बिगाड़ रही है। pic.twitter.com/EkOG9IjWB6 — Farman Saifi (@FarmanSaifi1077) May 17, 2026







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वीडियो हो रहा वायरल

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि 2 गुट आपस में भिड़ते और हाथापाई कर रहे हैं. इसके अलावा, महाराष्ट्र के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत देखने को मिल रही है. जिसकी वजह से लोग बड़े-बड़े कैन और 5 से 20 लीटर के प्लास्टिक के डिब्बे लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं. कतार में पहले खड़े होने, ईंधन भरवाने को लेकर भारी मारपीट और विवाद की खबरें भी सामने आ रही है.

नागपुर जिले में पेट्रोल की लाइन में लगने को लेकर हुए विवाद के अगले दिन सावनेर-सौंसर हाईवे पर पारसोडी इलाके में स्थित कबीर पेट्रोल पंप पर एक कर्मचारी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया और यह पूरी घटना सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई है.

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