Video: नाचते-नाचते ऊंचाई से रिजॉर्ट के पूल में कूदा युवक, चोट लगने पर हो गई मौत

Maharashtra Resort Video: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां के एक रिजॉर्ट में कम गहराई वाले स्विमिंग पूल में सिर के बल कूदने से 25 साल के एक पर्यटक की मौत हो गई. इस दुखद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. मृतक की पहचान कोल्हापुर जिले के श्रेणिक मिलिंद टाकले के तौर पर हुई है.

बताया जा रहा है कि वह अपने 9 दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने गए थे, तभी 20 जून को मालवन के वायरी इलाके में स्थित रिजॉर्ट में यह घटना हुई.

वायरल वीडियो में क्या है?

हादसे से कुछ देर पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में ग्रुप को पूल के पास डांस करते हुए देखा जा सकता है. कुछ ही सेकंड बाद टाकले लगभग आठ से दस फीट की ऊंचाई पर चढ़ते हैं और स्विमिंग पूल के उस कम गहरे हिस्से में सिर के बल कूद जाते हैं जो बच्चों के लिए बना था. पूल की गहराई सिर्फ 4 फीट के आसपास थी. कूदने की रफ्तार और जोर की वजह से टाकले का सिर पूल की तली से टकराया, जिससे उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं. पुलिस ने बताया कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

Tragic News from Sindhudurg A 25-year-old youth tragically died after jumping from a height into the swimming pool at a resort in wayari (Tal. Malvan). The incident has shocked locals, and the video of the accident is rapidly going viral on social media.Heartfelt condolences to… pic.twitter.com/HHEmmVm40F — Siraj Noorani (@sirajnoorani) June 27, 2026







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डॉक्टरों ने मृत किया घोषित

उनके दोस्त उन्हें तुरंत मालवन रूरल हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने ‘एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट’ (ADR) दर्ज की है और पोस्टमार्टम की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिवार को सौंप दिया है. इस मामले की जांच पुलिस सब-इंस्पेक्टर गणेश माने की देखरेख में की जा रही है.

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