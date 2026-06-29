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Video: नाचते-नाचते ऊंचाई से रिजॉर्ट के पूल में कूदा युवक, चोट लगने पर हो गई मौत

Maharashtra Viral Video: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें रिजॉर्ट के पूल में कुछ युवक एंजॉय कर रहे थे. तभी एक युवक पूल में कूदा, जिसकी वजह से युवक की मौत हो गई.

By: Sohail Rahman | Published: June 29, 2026 1:43:14 PM IST

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में रिजॉर्ट पूल में कूदने पर युवक की हुई मौत
महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में रिजॉर्ट पूल में कूदने पर युवक की हुई मौत


Maharashtra Resort Video: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां के एक रिजॉर्ट में कम गहराई वाले स्विमिंग पूल में सिर के बल कूदने से 25 साल के एक पर्यटक की मौत हो गई. इस दुखद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. मृतक की पहचान कोल्हापुर जिले के श्रेणिक मिलिंद टाकले के तौर पर हुई है.

बताया जा रहा है कि वह अपने 9 दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने गए थे, तभी 20 जून को मालवन के वायरी इलाके में स्थित रिजॉर्ट में यह घटना हुई.

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वायरल वीडियो में क्या है?

हादसे से कुछ देर पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में ग्रुप को पूल के पास डांस करते हुए देखा जा सकता है. कुछ ही सेकंड बाद टाकले लगभग आठ से दस फीट की ऊंचाई पर चढ़ते हैं और स्विमिंग पूल के उस कम गहरे हिस्से में सिर के बल कूद जाते हैं जो बच्चों के लिए बना था. पूल की गहराई सिर्फ 4 फीट के आसपास थी. कूदने की रफ्तार और जोर की वजह से टाकले का सिर पूल की तली से टकराया, जिससे उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं. पुलिस ने बताया कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई.



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डॉक्टरों ने मृत किया घोषित

उनके दोस्त उन्हें तुरंत मालवन रूरल हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने ‘एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट’ (ADR) दर्ज की है और पोस्टमार्टम की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिवार को सौंप दिया है. इस मामले की जांच पुलिस सब-इंस्पेक्टर गणेश माने की देखरेख में की जा रही है.

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Tags: Maharashtra Newsviral video
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