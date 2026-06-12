Home > क्राइम > एक बेबस पत्नी की चीखें और गुस्से में अंधा ड्राइवर… 70 साल के बुजुर्ग पर बरपाया ऐसा कहर, खौफनाक वारदात देख भड़क उठे लोग!

एक बेबस पत्नी की चीखें और गुस्से में अंधा ड्राइवर… 70 साल के बुजुर्ग पर बरपाया ऐसा कहर, खौफनाक वारदात देख भड़क उठे लोग!

70 साल के बुजुर्ग के साथ क्रूरता करने के मामले में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दोनों ने ठाणे पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं

By: Kajal Jain | Published: June 12, 2026 4:22:59 PM IST

एक बेबस पत्नी की चीखें और गुस्से में अंधा ड्राइवर... 70 साल के बुजुर्ग पर बरपाया ऐसा कहर, खौफनाक वारदात का वीडियो देख भड़क उठे लोग!
एक बेबस पत्नी की चीखें और गुस्से में अंधा ड्राइवर... 70 साल के बुजुर्ग पर बरपाया ऐसा कहर, खौफनाक वारदात का वीडियो देख भड़क उठे लोग!


एक विदेशी बुजुर्ग दंपति के साथ क्रूरता का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक कैब ड्राइवर एक 70 साल के बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ लात-घूंसों से क्रूरता करता दिख रहा है. ये घटना ठाणे के जुपिटर अस्पताल की बताई जा रही है जहां कैब ड्राइवर के थूकने पर बुजुर्ग व्यक्ति से नाराजगी जताई थी. इसी बात पर गुस्सा युवक ने बुजुर्ग को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया. हिंसक हमले के बाद बुजुर्ग के पैर में फ्रैक्चर हो गया. इंटरनेट पर वीडियो के वायरल होने के बाद महाराष्ट्र प्रशासन तक बाद पहुंची और कैब ड्राइवर पर हत्या के प्रयास के मामले में केस दर्ज करने के आदेश जारी हो गए.

क्या है पूरा मामला?

वायरल वीडियो में गुस्से से आग बबूला नजर आ रहे कैब ड्राइवर का नाम 40 वर्षीय निशांत धर शुक्ला बताया जा रहा है जो बुजुर्ग व्यक्ति के साथ तीखी बहस कर रहा है. कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ जाता है कि कैब ड्राइवर गुस्से में अंधा हो जाता है और 70 साल के बुजुर्ग पर ताबड़तोड़ थप्पड और धूंसे बरसाने लगता है. जैसे ही मामला गर्माने लगता है, वहां खड़े राहगीर बीचबचाव के लिए आगे आते हैं. बुजुर्ग व्यक्ति की पत्नी भी बचाव के लिए आगे आती हैं लेकिन कैब ड्राइवर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है.

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बुजुर्ग व्यक्ति को आईं गंभीर चोटें

इस घटना के रान कैब ड्राइवर से सड़क पर पड़े भारी पत्थर फेंकने की भी कोशिश की लेकिन जब राहगीरों ने दखलअंदाजी की तो कैब ड्राइवर ने बुजुर्ग व्यक्ति को जोर से धक्का दे दिया. जिससे काफी देर तक बुजुर्ग बदहवास हालत में सड़क पर गिरा रहा. बताया जा रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ शाम की सैर पर निकला था, उसने कैब ड्राइवर को कुल्ला करते और थूकने देखा तो शिष्टाचार अपनाने की अपील की, लेकिन बदले में विवाद इतना बढ़ गया कि बुजुर्ग व्यक्ति के पैर की हड्डी टूट गई. 

महाराष्ट्र सरकार ने की कार्रवाई

वायरल वीडियो में कैब ड्राइवर को अपशब्द कहते भी नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर यूदर्स ने कड़ी नाराजगी जताई और बुजुर्ग व्यक्ति के लिए न्याय की मांग करने लगे. कई लोगों ने वीडियो पर महाराष्ट्र पुलिस को भी टैग किया. न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित बुजुर्ग पुलिस में शिकायत नहीं करना चाहता था लेकिन  शिवसेना के नितेश पाटोले की शिकायत पर बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया.

कैसे हुई कैब ड्राइवर की पहचान?

इस घटना के वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हमले का वीडियो वायरल होने पर शिवसेना के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने दो घंटे के अंदर भीतर कैब ड्राइवर को ढूंढ निकाला और उसे वर्तकनगर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस को सौंपे जाने से पहले कार्यकर्ताओं द्वारा कैब ड्राइवर से भिड़ने के वीडियो भी सामने आए हैं.

ये भी पढ़ें:- पटना जंक्शन पर व्लॉगर का ‘खतरनाक प्रैंक’, रेलवे पुलिस के नाक के नीचे राहगीरों से वसूला ₹1200 का जुर्माना; वीडियो वायरल!

Tags: cab driver contriversyMaharashtra NewsSocial Media Viral Newsviral video
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