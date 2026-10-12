‘वड़ा पाव के स्टॉल फिर से खुल सकते हैं?’ बच्चे की गुहार सुन FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने दिया ऐसा जवाब, Video Viral

Vada Pav Ban VIDEO: महाराष्ट्र में स्कूलों के आसपास वड़ा पाव, समोसा और चिप्स जैसे जंक फूड की बिक्री पर रोक लगी, तो बच्चों की परेशानी भी सामने आने लगी. इसी बीच एक छोटे बच्चे ने सीधे महाराष्ट्र FDA के कमिश्नर तुकाराम मुंडे से ऐसी गुहार लगा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बच्चे ने अपने दोस्तों की तरफ से पूछा कि क्या स्कूलों में वड़ा पाव के स्टॉल दोबारा खुल सकते हैं? इतना ही नहीं, उसने यह भी सवाल किया कि अगर दोस्त उससे जवाब मांगेंगे, तो वह उन्हें क्या बताएगा? कमिश्नर ने बच्चे को क्या समझाया? यह वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘इंद्रनील अनास्पुरे’ के अकाउंट पर शेयर किया गया है जो अब तेजी से अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.

बच्चे ने की वड़ा पाव स्टॉल

वायरल हो रहे इस वीडियो क्लिप में एक मासूम बच्चा कमिश्नर तुकाराम मुंडे के सामने अपनी और अपने दोस्तों की बात रखता है. बच्चा मुंडे से कहता है कि उसके दोस्तों ने उसे यह रिक्वेस्ट करने के लिए भेजा है कि क्या स्कूलों में वड़ा पाव के स्टॉल फिर से खोले जा सकते हैं? बच्चे ने बड़े ही भोलेपन से पूछा कि अगर उसके दोस्त उससे पूछेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगा? इस दिलचस्प और अचानक आए सवाल ने मौके पर मौजूद लोगों का ध्यान खींच लिया.

तुकाराम मुंडे का रिएक्शन, बच्चे को दी ये सलाह

बच्चे के इस सवाल का जवाब देते हुए तुकाराम मुंडे ने बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड (पौष्टिक आहार) खाने की सलाह दी. उन्होंने प्यार से समझाया कि अच्छा खाओगे तो शरीर और दिमाग दोनों हेल्दी रहेंगे. मुंडे ने बच्चों को यह भी समझाया कि ऑयली और फैटी फूड्स खाने में भले ही बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन वे सेहत को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं. उन्होंने बच्चों को जंक फूड छोड़कर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित किया.

स्कूल प्रिंसिपल्स की होगी जवाबदेही और लगेंगे जुर्माने

हाल ही में महाराष्ट्र FDA ने बच्चों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों के परिसरों और उसके 50 मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड की बिक्री, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन और विज्ञापन पर पूरी तरह बैन लगा दिया है. इस पाबंदी के दायरे में वड़ा पाव, समोसा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट और आइसक्रीम जैसी कई चीजें शामिल हैं. इस नए नियम से राज्य के दो करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स पर असर पड़ने वाला है.

इस साल की शुरुआत में जब यह आदेश जारी किया गया था, तब तुकाराम मुंडे ने साफ कर दिया था कि इस नियम को लागू करने की पूरी जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट की होगी. आदेश का पालन न करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. FDA के अधिकारी साल में कम से कम दो बार हर स्कूल का दौरा करके यह चेक करेंगे कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं. इसके अलावा, राज्यभर के सभी स्कूल कैंटीन्स के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस भी अनिवार्य कर दिए गए हैं ताकि बच्चों की डाइट पूरी तरह से सेफ और हेल्दी बनी रहे.

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