पेट्रोल पंप में बेखबर सो रहे थे कर्मचारी, खिड़की से घुसा चोर फिर ऊपर से लांघ कर ड्रॉअर तक पहुंचा, चोरी कर हुआ फरार

Viral Video: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि गडचांदूर शहर के एक पेट्रोल पंप पर हुई चोरी ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह पूरा मामला गडचांदूर के राजीव गांधी चौक पर स्थित एक पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है. जहां आधी रात को एक चोर खिड़की के रास्ते केबिन में घुसता है. लेकिन फिर भी अंदर सो रहे 3 कर्मचारियों को जरा सी भी भनक नहीं लगी.

बताया जा रहा है कि चोर एक लाक रुपये से अधिक राशि लेकर मौके से फरार हो गया. यह पूरी घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई.

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 23 अगस्त की रात को पेट्रोल पंप के 3 कर्मचारी अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद केबिन के अंदर सो रहे थे. 24 अगस्त की आधी रात के आसपात एक चोर खिड़की से केबिन के अंदर दाखिल हुआ. सबसे हैरानी की बात यह है कि चोर सो रहे कर्मचारियों के बिल्कुल पास से गुजरा, फिर भी उनमें से किसी को भी भनक तक नहीं लगी.

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चोरी से इलाके में मची अफरा-तफरी

रात की खामोशी में हल्की सी आहट से भी लोगों की नींद खुल जाती है. लेकिन फिर भी तीनों कर्मचारियों की नींद नहीं खुली. आरोपी ने बहुत ही सावधानी पूर्वक चोरी की वारदात को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि सोते हुए कर्मचारियों को लांघते हुए चोर ड्रॉअर के पास पहुंचा और उसमें रखी 1 लाख 2 हजार रुपये की नकदी निकाली, फिर जिस खिड़की से अंदर आया था. उसी रास्ते से बाहर निकल गया. चोरी की यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है.

चोरी का पता चलने पर मचा हड़कंप

अगली सुबह जब कर्मचारी जागे और दराज से नकदी गायब पाई तो पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया. तत्काल प्रभाव से गडचांदूर पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की.

थानेदार शिवाजी कदम ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर गडचांदूर थाने के थानेदार शिवाजी कदम का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली गई है. हालांकि अब तक आरोपी फरार है, लेकिन पुलिस को उसके संभावित ठिकाने के बारे में जानकारी मिल गई है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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