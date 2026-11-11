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ग्राहक बनकर आए, दुकानदार को चकमा दिया और सोने की अंगूठियों से भरी ट्रे लेकर फरार! वीडियो वायरल

Maharashtra Viral Video: महाराष्ट्र के नासिक में एक सोने की दुकान में ग्राहक बनकर आए दो चोर दुकानदार की नजरों से बचाकर सोने की अंगूठियों से भरी पूरी ट्रे लेकर फरार हो गए. इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 11, 2026 11:44:14 AM IST

महाराष्ट्र वायरल वीडियो
महाराष्ट्र वायरल वीडियो


महाराष्ट्र के नासिक में चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां दो युवक ग्राहक बनकर सोने की दुकान में पहुंचे और दुकानदार को चकमा देकर अंगूठियों से भरी पूरी ट्रे लेकर फरार हो गए. चोरी की यह पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. इसने वहां मौजूद ग्राहकों को भी हैरान कर दिया. 

क्या है वायरल वीडियो?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दो ग्राहक ज्वैलरी शॉप पर आते हैं और वह दुकानदार से अंगूठियां दिखाने को कहते हैं. जब दुकानदार उन्हें सोने की अंगूठियां दिखा रहा था, उसी वक्त दोनों आरोपी सोने की अंगूठी से भरी एक ट्रे को लेकर फरार हो गए. तुरंत दुकानदार और अन्य ग्राहक आरोपियों का पीछा करते हैं, लेकिन तब तक वो फरार हो जाते हैं. जानकारी के मुताबिक कई लाखों का नुकसान दुकानदार को हो गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई . 



क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने कहा कि असली मौका तब आया जब वे सब दुकान को बिना सुरक्षा के छोड़कर चले गए. चोरों की प्लानिंग की कमी. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, सब दुकान छोड़कर क्यों चले गए? इसके अलावा अन्य लोगों ने कहा कि चोर अक्सर कम सुरक्षा वाली दुकानों को निशाना बनाते हैं. 

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Tags: Gold Ring Thefthome-hero-pos-9Jewellery Shop RobberyMaharashtra Viral VideoNashik Gold Shop Theft
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