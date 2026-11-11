ग्राहक बनकर आए, दुकानदार को चकमा दिया और सोने की अंगूठियों से भरी ट्रे लेकर फरार! वीडियो वायरल

महाराष्ट्र के नासिक में चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां दो युवक ग्राहक बनकर सोने की दुकान में पहुंचे और दुकानदार को चकमा देकर अंगूठियों से भरी पूरी ट्रे लेकर फरार हो गए. चोरी की यह पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. इसने वहां मौजूद ग्राहकों को भी हैरान कर दिया.

क्या है वायरल वीडियो?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दो ग्राहक ज्वैलरी शॉप पर आते हैं और वह दुकानदार से अंगूठियां दिखाने को कहते हैं. जब दुकानदार उन्हें सोने की अंगूठियां दिखा रहा था, उसी वक्त दोनों आरोपी सोने की अंगूठी से भरी एक ट्रे को लेकर फरार हो गए. तुरंत दुकानदार और अन्य ग्राहक आरोपियों का पीछा करते हैं, लेकिन तब तक वो फरार हो जाते हैं. जानकारी के मुताबिक कई लाखों का नुकसान दुकानदार को हो गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई .

क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. एक यूजर ने कहा कि असली मौका तब आया जब वे सब दुकान को बिना सुरक्षा के छोड़कर चले गए. चोरों की प्लानिंग की कमी. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, सब दुकान छोड़कर क्यों चले गए? इसके अलावा अन्य लोगों ने कहा कि चोर अक्सर कम सुरक्षा वाली दुकानों को निशाना बनाते हैं.

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