जालना के स्कूल में ये क्या हुआ? बच्चों के हाथों में नंगी तलवारें, पाकिस्तानी गाना और ‘सिर तन से जुदा’ का खौफनाक नैरेटिव! VIDEO वायरल

महाराष्ट्र के जालना जिले के परतूर स्थित एक स्कूल के वार्षिक समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. वायरल वीडियो में कुछ बच्चे हाथों में तलवारनुमा प्रॉप्स लेकर मंच पर नृत्य करते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह प्रस्तुति एक पाकिस्तानी गीत पर दी गई थी और मंच के पीछे पाकिस्तान के विवादित शख्सियत मुमताज कादरी की तस्वीर भी प्रदर्शित की गई थी.

क्या है वायरल वीडियो के पीछे का सच?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर ‘Trini’ नाम के एक अकाउंट ने दावा किया है कि यह कार्यक्रम परतूर के किड्स वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल के वार्षिक समारोह का है. पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि बच्चों के माध्यम से कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिश की गई. साथ ही, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और महाराष्ट्र पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है.

एक्शन में पुलिस, शीर्ष अधिकारी को सौंपी गई जांच

फिलहाल इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और अब तक स्कूल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी. इस बीच, जालना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम साळी ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच परतूर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी (DySP) स्तर के अधिकारी से कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि वीडियो कब का है, किस कार्यक्रम का है और मंच पर दिखाई देने वाली तस्वीर किस व्यक्ति की है, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है.

कार्रवाई करेगी पुलिस, जनता में आक्रोश

एडिशनल एसपी विक्रम साळी ने कहा कि यदि जांच में वायरल वीडियो से जुड़े दावे सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल इस मामले में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है. यरल वीडियो को लेकर जालना जिले में चर्चा और विवाद का माहौल बना हुआ है, जबकि पुलिस जांच के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है.

कहां से आए ‘सर तन से जुदा’ बोल?

वायरल वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है- गुस्ताख़ ए नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, जिसमें बच्चे नंगी तलवारें लेकर आपत्तिजनक एक्ट कर रहे हैं. इसे लिखने वाले अल्लामा निसार अली उजागर हैं,जो पाकिस्तान के हो सकते हैं. जबकि इसे गाने वाले हाफिज ताहिर कादरी पाकिस्तान के हैं.

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