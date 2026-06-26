बच्ची के सीने पर... आंगनवाड़ी वर्कर की घिनौनी करतूत, सीढ़ियों पर बिलखती रही मासूम; रोंगटे खड़े करने वाला Video वायरल!

महाराष्ट्र के पनवेल से एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर तेजी से आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है जिसमें एक मासूम बच्ची को बेरहमी से लात मारकर फेंक दिया जाता है. बताया जा रहा है कि बच्ची को रायगढ़ जिले के पनवेल तालुका नंदगांव के एक लोकल आंगनवाड़ी की है. जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर फैला, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है.

मासूम बच्ची को बेरहमी से फेंका

एक वीडियो में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल के नंदगांव में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक छोटी बच्ची को सीने पर लात मारती हुई दिखाई दे रही है, जिससे वह कंक्रीट की सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है. बच्ची को रोते-बिलखते देख आरोपी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का दिल जरा भी नहीं पसीजता और वो बच्ची को इग्नोर करे अंदर जाने लगती है. दूसरी आंगनवाड़ी सहायिका मुसकुराते हुए बाहर आती है और तड़पती बच्ची को सीढ़ियों से उठा लेती है. यह घटना एक सरकारी डे केयर सेंटर में हुई.

कामकाजी माता-पिता की बढ़ी चिंता

वायरल वीडियो की घटना ने पनवेल में ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी हड़कंप मचा दिया है. खासतौर पर छोटे बच्चों के कामकाजी माता-पिता बेहद डरे हुए हैं और परेशान हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने लिखा कि एक तरफ माता-पिता सरकारी डे केयर सेंटर पर विश्वास करके अपना बच्चो छोड़ जाते हैं लेकिन वहां उन पर किस तरह से क्रूरता की जाती है, वो सच में चिंताजनक है.

अन्य यूजर ने लिखा है कि अगर बच्चों की देखभाल करने वाली जगहों पर ही मासूमों के साथ ऐसा बर्ताव होगा, तो वे अपने बच्चों को कहां सुरक्षित छोड़ेंगे? कई यूजर्स ने तत्काल कानूनी कार्रवाई, जवाबदेही तय करने और सरकारी बाल देखभाल केंद्रों में बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े उपाय करने की मांग की है.

A tiny innocent girl in red dress, kicked hard in the chest by her Anganwadi worker. She fell helplessly on concrete steps. Heartbreaking. The hands meant to nurture are destroying our children. Nandgaon, Panvel. Demand justice now…pic.twitter.com/Hgxy7ml3An — Mr Tiwari (@Mrtiwari) June 26, 2026

पुलिस-प्रशासन से लगाई गुहार

नवी मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर हमले की जांच शुरू कर दी है. latestly की रिपोर्ट के मुताबिक, नवी मुंबई पुलिस वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की जांच कर रही है. वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि बयान दर्ज किए जा रहे हैं और नंदगांव स्थित केंद्र में अन्य बच्चों की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा दल भेजे गए हैं.

घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने प्रशासन से तुरंत और सख्त एक्शन लेने की मांग की है. लोगों का कहना है कि पुलिस और संबंधित अधिकारी सबसे पहले इस वीडियो की सच्चाई की जांच करें, और यह पता लगाएं कि यह वीडियो कब का है और इसके पीछे कौन है.

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