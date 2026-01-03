Magh Mela 2026: मासूम मुस्कान और कजरारी आंखें लूट लेंगी दिल! मोनालिसा के बाद माघ मेले में वायरल हुई ‘बासमती’, देखें Video

Basmati Viral Girl: 2025 के महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा का वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. अब कुछ ऐसा ही नज़ारा 2026 के माघ मेले में देखने को मिल रहा है. इस बार चर्चा में है बासमती नाम की एक साधारण लड़की, जो माघ मेले में नीम की दातून और माला बेचने आई है. बासमती की सादगी, मासूम मुस्कान और कजरारी आंखों ने लोगों का दिल जीत लिया है. जैसे ही उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग उसे “नई मोनालिसा” कहने लगे. बासमती जहां से भी गुजरती है, लोग उसे देखने और उसके साथ तस्वीरें लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं. देखते ही देखते एक आम मेले में सामान बेचने वाली लड़की इंटरनेट की सनसनी बन गई.

वायरल वीडियो से बढ़ी लोकप्रियता

बासमती के वायरल होने के बाद माघ मेले में उसका रोज़मर्रा का जीवन पूरी तरह बदल गया है. पहले लोग उसके पास दातून या माला खरीदने आते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग उससे बात करने, वीडियो बनाने और इंटरव्यू लेने पहुंच रहे हैं. कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उसके आसपास कैमरे लेकर खड़े रहते हैं. बासमती का कहना है कि इस भीड़ और कैमरों की वजह से उसका काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. कमाई रुक गई है, क्योंकि लोग खरीदारी कम और बातचीत ज़्यादा कर रहे हैं. बासमती खुद भी इस अचानक मिली पहचान से थोड़ी परेशान है, क्योंकि वह सिर्फ मेहनत करके अपना गुज़ारा करना चाहती थी.







मोनालिसा से बासमती तक

महाकुंभ में मोनालिसा भी एक साधारण लड़की थी, जो रुद्राक्ष की माला बेचने आई थी. एक वायरल वीडियो ने उसकी किस्मत बदल दी. आज मोनालिसा अच्छी कमाई कर रही है और उसे फिल्मों में काम करने के मौके भी मिले हैं. अब लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि बासमती की किस्मत भी कुछ ऐसी ही करवट ले सकती है. गौरतलब है कि प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से हो रही है, जो 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा. इस दौरान देशभर से साधु-संत और श्रद्धालु यहां आते हैं, संगम में स्नान करते हैं और कल्पवास करते हैं. ऐसे में माघ मेला न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि कई साधारण लोगों की जिंदगी बदलने का मंच भी बनता जा रहा है.

