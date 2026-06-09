Video: टॉयलेट में घुसकर Madonna ने पहले खींचा पुरुष को फिर… पॉप स्टार का सबसे बोल्ड सीन वाला वीडियो वायरल

Madonna Wildest Music Video: एक्ट्रेस और और मशहूर पॉप स्टार मैडोना लुईस चिकोन का ना म्यूजिक वीडियो सोशल मीडिया पर कहर बरपा रहा है. ‘क्वीन ऑफ पॉप’ कहीं जाने वालीं विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी गायिका मैडोना ने अपने नए म्यूजिक वीडियो में टॉयलेट स्टॉल के अंदर कामोत्तेजक जैसा सीन करके फैन्स को चौंका दिया. इस वीडियो में सुपरमॉडल केट मॉस भी हैं. इस 10 मिनट के ‘Confessions II’ विज़ुअल के एक बोल्ड सीन में 67 साल की मैडोना एक नाइटक्लब के बाथरूम में डांस पार्टी के दौरान एक नौजवान को टॉयलेट स्टॉल के अंदर खींच ले जाती हैं. इसके बाद ‘क्वीन ऑफ़ पॉप’ पहले घुटनों के बल बैठती हैं. वहीं, कोई और क्यूबिकल के ऊपर से पूरी तरह हैरान होकर उन्हें देख रहा होता है. वहीं, स्टार ने कहा है कि वह किसी भी बात के लिए माफी नहीं मांगने वाली हैं.

वीडियो में वह आदमी मैडोना की कमर पकड़कर उन्हें ऊपर उठाता है ताकि वह उसके ऊपर बैठ सकें. हालांकि, यह क्लीयर नहीं है कि वे दोनों स्टॉल में केवल कोई बोल्ड डांस कर रहे हैं या कुछ और अधिक एडल्ट (X-rated) कर रहे हैं. जो जानकारी छनकर सामने आ रही है उसके मुताबिक, यह चौंकाने वाला म्यूजिक वीडियो उनके आने वाले एल्बम ‘Confessions II’ के प्रमोशन के लिए बनाई गई एक शॉर्ट फिल्म है. इस वीडियो ने आते ही सोशल मीडिया पर गदर काट दिया है.

मेडोना ने तोड़ीं बोल्डनेस की सारी सीमाएं

कहा जा रहा है कि मैडोना अपने नए एल्बम के साथ लगातार नई सीमाएं तोड़ रही हैं, और इस बार उन्होंने सालों में अपना सबसे बोल्ड म्यूज़िक वीडियो बनाया है. स्टार्स से भरे इस वीडियो में सुपरमॉडल केट मॉस का कैमियो भी है. इसमें मॉस, बेनेडिक्ट कंबरबैच, ओडेसा एज़ियन और जूलिया गार्नर भी शामिल हैं. वह आने वाली बायोपिक में मैडोना का किरदार निभाने वाली हैं. इस वीडियो में ‘Confessions II’ के पहले छह गाने शामिल हैं.

बेहद बोल्ड नजर आई हैं अल्बम में

कॉन्सर्ट की लाइवस्ट्रीम में एक हैरान कर देने वाले शॉट में फ़ैन्स मैडोना को भीड़ के ऊपर लटके हुए देख सकते हैं. वह कुछ हद तक स्टेज पर हैं और कुछ हद तक रेलिंग के ऊपर लटकी हुई हैं. गुलाबी और नीले रंग की कोर्सेट ड्रेस और जांघ तक ऊंचे बूट्स पहने हुए उन्होंने ‘कन्फ़ेशन्स II’ के कुछ गाने पेश किए. उनकी सेटलिस्ट में नए गाने ‘आई फ़ील सो फ़्री’, ‘ब्रिंग योर लव’ और ‘लव सेंसेशन’ के साथ-साथ ‘कन्फ़ेशन्स’ के ओरिजिनल क्लासिक गाने जैसे ‘गेट टुगेदर’, ‘आई लव न्यूयॉर्क’ और ‘हंग अप’ शामिल थे। स्टेज पर उनके साथ इंग्लिश DJ स्टुअर्ट प्राइस भी थे. उनके साथ प्राइस का पुराना नाता है. दोनों ने 2005 में साथ मिलकर ‘कन्फेशन्स ऑन अ डांसफ़्लोर’ (Confessions On a Dancefloor) रिकॉर्ड किया था.