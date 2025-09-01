Home > वायरल > MP News: मासूम बच्चे की बेरहमी से पिटाई करता नजर आया शिक्षक, Video देख मुंह को आ जाएगा कलेजा

Seoni Teacher Viral Video: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शिक्षक बच्चे के साथ बेरहमी से पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है।

Published By: Sohail Rahman
Published: September 1, 2025 10:19:30 IST

MP School Teacher Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो ( Viral Video) में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि, एक बच्चे के साथ शिक्षक बेहद बुरी तरह पिटाई करते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का है। वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद शिक्षक महेश चौधरी को निलंबित कर दिया गया है। यह वीडियो जिले के कुरई ब्लॉक के अर्जुनी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है।

क्या है इस वीडियो में?

वायरल वीडियो (Viral Video) में देखा जा सकता है कि कुर्सी पर बैठा शिक्षक का मुंह पकड़कर उसे उल्टा करके उसकी पीठ पर छड़ी घुसा रहा है। वह डंडा बच्चे की पीठ पर रखता है और फिर उसका सिर पकड़कर पीछे की ओर झुकाकर डंडे पर दबाव डालता है। इस दौरान शिक्षक बच्चे को गालियां देते हुए भी सुनाई दे रहा है। इसके अलावा, जातिसूचक गालियां देकर उसे अपमानित करता है। शिक्षक की इस क्रूरता को देखकर बच्चा भागने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन वो शिक्षक के चंगुल से छूट नहीं पा रहा है।

लोगों में आक्रोश

शिक्षक की क्रूरता का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त है। सोशल मीडिया पर यूजर्स द्वारा शिक्षक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया है और पीड़ित छात्र की ओर से एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच में पता चला है कि शिक्षक महेश चौधरी ने स्कूल परिसर में एक आदिवासी छात्र की बेरहमी से पिटाई की और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।

शिक्षक निलंबित

आदिवासी विभाग ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया। वहीं, पीड़ित पक्ष की ओर से कुरई थाने में धारा 296, 115(2)बीएनएस, 3,2,(v) एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रशासन भी पीड़िता के इलाज में मदद कर रहा है।

लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

प्रशासनिक और विभागीय कार्रवाई के बीच, यूजर्स ने शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने छात्र के साथ इस तरह की क्रूरता के लिए शिक्षक को कड़ी फटकार लगाई है। वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों द्वारा छात्रों के पक्ष में कमेंट किए जा रहे हैं। वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, “महेश चौधरी जैसे शिक्षक शिक्षा जगत पर कलंक हैं। समझना मुश्किल है कि इन्हें शिक्षक कहें या कसाई। कोमल भावनाओं वाले छोटे मासूम बच्चों के साथ ऐसी क्रूरता? अगर उस बच्चे की रीढ़ की हड्डी टूट जाती तो क्या होता? मैं मार नहीं खाता, बस्ता उठाकर घर चला जाता। मुझे पढ़ाई नहीं करनी।”

