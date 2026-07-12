एक ट्रैक्टर पर दूल्हा तो दूसरे पर दुल्हन, किसान ने एक साथ अपने 14 बेटों की शादी करवाकर सबको चौंका दिया

MP Satna Viral Video: मध्य प्रदेश के सतना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक साथ 14 दूल्हा और दुल्हन अलग-अलग ट्रैक्टर-ट्रॉली में बैठे हुए नजर आ रहे हैं. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि एक किसान ने एक साथ अपने 14 बेटों की शादी कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा खूब हो रही है. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इस अनोखे शादी मेे न तो भव्य होटल बुक किए गए थे और न ही लंबी चौड़ी बारात निकाली गई थी. बल्कि परिवार ने शादी में होने वाले भारी-भरकम खर्च को बचाने के लिए बेहद साधारण और व्यावहारिक तरीके से शादी की.

बताया जा रहा है कि बारात के लिए दो ट्रैक्टर-ट्रॉली का इस्तेमाल किया गया. एक ट्रॉली में सभी दूल्हे बैठे और दूसरी ट्रॉली में सभी दुल्हनें बैठी हुई थीं. जिसकी वजह से इस सामूहिक विवाह की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.

परिवार के मुखिया ने क्या कहा?

इस अनोखे शादी के बारे में परिवार के मुखिया किसान का कहना है कि आज के समय में शादी करना बेहद महंगा हो चुका है. भोजन, सजावट, बारात, गाड़ी और अन्य खर्च मिलाकर एक शादी में लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं. इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि अगर सभी बेटों की शादी अलग-अलग की जाए तो परिवार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ जाएगा. इसलिए उन्होंने सामूहिक विवाह का रास्ता चुना. इसके अलावा किसान का कहना है कि आजकल महंगाई इतनी ज्यादा है कि सामान्य परिवार के लिए कई शादियां करना आसान नहीं है. इसलिए हमने सोचा कि क्यों न सामूहिक विवाह करके खर्च कम किया जाए.

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पूरे इलाके में बना चर्चा का विषय

जब 14 जोड़ों का सामूहिक विवाह एक साथ हुआ तो पूरे गांव में उत्सव का माहौल बन गया. पूरे गांव के लोग इस अनोखे आयोजन को देखने के लिए जमा हो गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार ऐसा सामूहिक विवाह देखा है, जिसमें इतने सारे भाइयों की शादी एक साथ हुई हो. एक ग्रामीण ने बताया कि हमने कई सामूहिक विवाह देखे हैं, लेकिन एक ही परिवार के 14 बेटों की शादी एक साथ होना बहुत ही अनोखी बात है. इस आयोजन में गांव के बुजुर्गों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया.

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