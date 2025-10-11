दोस्त ने रखा दोस्त के लिए करवाचौथ का व्रत, लाल लहंगा-सोलह श्रृंगार कर छलनी से देखा चांद
Viral Video: मध्य प्रदेश के भिंड में एक अजब-गजब दोस्ती की मिसाल देखने को मिली. यहां एक यूवक ने अपने दोस्त की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है. व्रत ही नहीं बल्कि सोलह शृंगार किया और लहंगा पहनकर तैयार हुआ. इस घटना को देख हर कोई हैरान रह गया है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 11, 2025 9:39:38 AM IST

Viral Khabar: मध्य प्रदेश (Madhya-Pradesh) के भिंड (Bhind) जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. करवा चौथ (Karwa Chauth) पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है. हर साल यह व्रत महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं. लेकिन भिंड में एक अलग नजारा देखने को मिला है. यह नजारा देख हर कोई हैरान रह गया है. यहां एक दोस्त ने अपने दोस्त के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था. केवल व्रत ही नहीं युवक ने रात में सोलह शृंगार किया, लहंगा पहना और हाथ में छलनी लेकर करवा चौथ की पूजा की. 

दुल्हन की तरह तैयार हुआ यूवक 

सदर बाजार (Sadar Bazar) में एक युवक दुल्हन की तरह पूरा सजकर बाजार में पहुंच गया. हर कोई उसे देखकर हैरान रह गया. लोगों ने जब मोटरसाइकिल पर बैठे युवक ने लहंगा पह रखा है. युवक का नाम विनोद शर्मा बताया जा रहा है. उसने अपने करीबी दोस्त गिरीश शर्मा की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था. हालांकि, इस दौरान लोगों ने दुल्हन के रुप में तैयार हुए युवक स बात करने की कोशिश की. हालांकि, विनोद ने लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं की. उन्होंने बस उतना ही कहा कि- मैंने दोस्त की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है.

दोस्ती में जेंडर नहीं देखते- विनोद शर्मा

इस घटना को लेकर लोगों में अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है. विनोद शर्मा ने कहा कि दोस्ती या प्यार में किसी भी तरह का कोई जेंडर नहीं देखा जाता है. यह व्रत मेरे दोस्त के प्रति मेरी सच्ची भावना को दर्शाता है. उन्होंने आगे कहा कि- लहंगा पहनना और छलनी से उसका चेहरा देखना ये मेरे लिए बेहद खास पल रहा है. यह पूरा आइडिया गिरीश का ही था. ताकि हम इस व्रत को यादगार बना सके. 

