Viral Video: पत्नी के कहने पर बेटे ने 80 साल की मां से किया किनारा, बस स्टैंड पर रोती नजर आई महिला

Mandsaur Bus Stand: सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक बूढ़ी महिला काफी रोती हुई नजर आ रही है. वीडियो देख लोग तरह-तरह के कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: February 8, 2026 2:06:00 PM IST

बस स्टैंड पर रोती नजर आई मां
बस स्टैंड पर रोती नजर आई मां


Mandsaur Bus Stand: मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों के दिल को झकझोर दिया है. इस वीडियो में एक बुज़ुर्ग महिला को एक बस स्टैंड पर अकेले बैठकर रोते हुए देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि उन्हें उनके परिवार ने छोड़ दिया है.

वीडियो में लगभग 80 साल की महिला को बहुत दुखी और परेशान हालत में देखा जा सकता है. राहगीरों से मदद की गुहार लगा रही हैं. उनके पास कुछ सामान भी रखा है, लेकिन वो पूरी तरह असहाय नजर आ रही हैं.

परिवार के कारण छोड़ने की बात

वीडियो में एक व्यक्ति महिला की स्थिति के बारे में बता रहा है. उसने कहा कि ये महिला एक शिक्षक की मां हैं. व्यक्ति ने बताया, ये शिक्षक की मां हैं. शिक्षक का नाम सुरेश शर्मा है और उनकी पत्नी ने इस बुजुर्ग महिला के साथ बुरा व्यवहार किया. अब वो अपनी बेटी के पास जा रही हैं.

इस व्यक्ति ने महिला की हालत पर भी ध्यान खींचते हुए कहा, ‘देखिए उनकी स्थिति’ शिक्षक होने के बावजूद लोग अपनी मां का ख्याल नहीं रख पा रहे. वो बहुत रो रही हैं.. हालांकि ये जानकारी अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने लोगों में गुस्सा और चिंता दोनों बढ़ा दी हैं.

लोगों ने किया कमेंट

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने अविश्वास और दुख व्यक्त किया. लोगों ने सवाल उठाए कि कैसे कोई बुजुर्ग माता-पिता को इस तरह अकेला छोड़ सकता है. कई लोगों ने इस घटना की निंदा की और जिम्मेदारों से कार्रवाई की मांग की.

इस घटना ने एक बार फिर बुज़ुर्गों की देखभाल और उनके अधिकारों पर ध्यान खींचा है. लोग कह रहे हैं कि वृद्धजन की उपेक्षा और परिवार द्वारा उन्हें छोड़ने जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं. इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से लेने और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है.
 

