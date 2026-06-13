‘रेप के बाद लड़की गले…’ प्रणित के बाद कटघरे में मधुर विरली, रेप पर भद्दा मजाक, उर्फी जावेद ने लगाई फटकार

Madhur Virli Joke on Rape: प्रणित मोरे का विवाद अभी तक शांत भी नहीं हुआ था कि अब स्टैंड-अप कॉमेडियन मधुर विरले पर मुसीबत आती नजर आ रही है. कॉमेडियन मधुर विरली की एक पुराने कॉमेडी क्लिप वायरल हो रही है. इस क्लिप पर उर्फी जावेद ने रिएक्ट करते हुए उसकी कड़ी आलोचना की है. इस क्लिप में रेप का जिक्र किया गया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘क्या अब हम लोग रेप के बारे में मजाक कर रहे हैं.’

स्टैंड-अप कॉमेडी के कल्चर पर उठाया सवाल

बता दें कि उर्फी जावेद अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने स्टैंड-अप कॉमेडियन मधुर विरली के एक पुराने वीडियो क्लिप पर कड़ी आलोचना जताते हुए तीखा रिएक्शन दिया है. इस विवादित वीडियो के सामने आने के बाद उर्फी जावेद खुद को रोक नहीं पाईं. उन्होंने कॉमेडियन मधुर विरली के साथ-साथ स्टैंड-अप कॉमेडी के कल्चर पर सवाल उठाया.

उर्फी ने की ये अपील

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि क्या अब रेप के बारे में भी मजाक उड़ाया जाएगा. साथ ही उन्होंने पुरुष कॉमेडियन्स से अपील की कि वे अपनी टीम में कुछ महिलाओं को शामिल करें ताकि थोड़ी समझदारी आए. एक यूजर ने पोस्ट शेयर करते हुए, ‘मधुर विरली से मिलिए: रेप जोक्स कब से नॉर्मल हो गए? अगर आप किसी के सबसे बुरे ट्रॉमा पर जोक किए बिना लोगों को हंसा नहीं सकते, तो शायद कॉमेडी आपके लिए नहीं है. दर्द और तकलीफ को सस्ती हंसी के लिए इस्तेमाल करने के बजाय कोई ईमानदार नौकरी ढूंढो. इससे भी ज़्यादा घिनौनी बात यह है कि वहां बैठी ऑडियंस इस सस्ती कॉमेडी पर हंस रही है और उनमें शायद कुछ लड़कियां भी हैं.’

Meet Madhur Virli: Since when did rape jokes become normal? If you can’t make people laugh without joking about someone’s worst trauma, maybe comedy isn’t for you. Find an honest job instead of using pain and suffering for cheap laughs. What is even more disgusting is that the… pic.twitter.com/ZxZ9c3vJwm — Sachya (@sachya2002) June 12, 2026

रेप केस पर भद्दा मजाक

बता दें कि मधुर विरली की जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है, उसमें मधुर विरली स्टेज पर कह रहे हैं कि अगर 10 रेप केस होते हैं, तो उनमें से 9 रेप केस में केवल रेप होता है. वहीं एक केस में रेप के बाद लड़की का मर्डर कर दिया जाता है. उस एक रेप केस में लड़का जब उठता होगा, तो कहता होगा कि गले नहीं मिलोगे, तब लड़का चाकू मार देता है और कहता होगा कि ले चाकू के साथ गले मिल ले.

लोगों ने लगाए ठहाके

इस वीडियो में भी किसी ने इस तरह की अभद्र भाषा और इस बात पर सवाल उठाने की बजाय ठहाके लगाए. इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क रहा है. लोग इस तरह के संवेदनशील मामलों में ऐसी अभद्र टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होते ही कॉमेडियन मधुर विरली ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया है.