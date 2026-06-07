जब इस एक्ट्रेस ने नाना पाटेकर को जड़ दिया जोरदार तमाचा, खुद किया खुलासा, हैरान कर देगी वजह

अभिनेत्री मधु शाह ने साल 1997 में आई फिल्म ‘यशवंत’ के सेट पर घटी एक घटना के बारे में बताया. उन्होंने खुलासा किया कि एक सीन के दौरान एक्टर नाना पाटेकर ने अचानक उन्हें थप्पड़ मार दिया था, जिसके जवाब में उन्होंने भी तुरंत पलटकर थप्पड़ मार दिया. इस खुलासे ने लोगों को चौंका दिया है. चलिए जानते हैं पूरी वजह.

जब नाना पाटेकर ने मारा जोरदार थप्पड़

हिंदी रश के साथ बातचीत के दौरान अभिनेत्री मधु शाह ने इस बात का खुलासा किया. उन्होंने कहा, ‘नाना पाटेकर के साथ काम करते हुए मैं एक मेथड एक्टर बन गई. एक सीन था जिसमें मुझे ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना था. उन्होंने मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करने दिया. उन्होंने कहा, ‘इसे महसूस करो, तुम्हारी आंखों से स्वाभाविक आंसू निकलने चाहिए.’ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई. तब उन्होंने मुझे सचमुच थप्पड़ मारा। उन्होंने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मेरी आंखों में स्वाभाविक रूप से आंसू आ गए.’

एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब

आगे बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, ‘मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि हमने रिहर्सल की थी और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था. उनके अचानक थप्पड़ ने मुझे चौंका दिया. और मैं इतनी गुस्सैल हूं कि मैंने भी उन्हें थप्पड़ मार दिया. उन्होंने मुझे मारा और मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया उन्हें वापस मारने की थी.’

फिल्म के बारे में

अनिल मट्टू द्वारा निर्देशित फिल्म ‘यशवंत’ में नाना पाटेकर ने मुख्य भूमिका निभाई थी, उनके साथ मधु और अतुल अग्निहोत्री भी थे. यह फिल्म एक ईमानदार अंडरकवर नारकोटिक्स अधिकारी की कहानी थी, जिसकी सत्यनिष्ठा और सिद्धांत उसे एक शक्तिशाली ड्रग तस्कर के साथ टकराव में डाल देते हैं.

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