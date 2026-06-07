मंदिर से खरीदी चादर पर मिला ‘Made in Pakistan’ स्टीकर, वीडियो ने मचा दिया बवाल

Maharashtra Viral News: महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवाड़ से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. एक महिला ने दावा किया है कि मंदिर से खरीदी गई चादर पर ‘Made in Pakistan’ का स्टीकर मिला. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

महिला का दावा है कि उसने पिंपरी-चिंचवाड़ स्थित मोरया गोसावी मंदिर परिसर से एक चादर खरीदी थी. घर पहुंचने के बाद जब उसने चादर को देखा और साफ किया, तो उस पर “Made in Pakistan” लिखा स्टीकर दिखाई दिया.महिला ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया.

वीडियो में महिला ने क्या कहा?

वीडियो में महिला कहती नजर आ रही है कि उनके घर में पाकिस्तान में बनी बताई जा रही वस्तु पहुंच गई, जिससे वह हैरान हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनके जैसे कई अन्य लोगों ने भी मंदिर परिसर से चादरें खरीदी होंगी.महिला ने वीडियो में चादर पर लगे स्टीकर को भी दिखाया और मामले की जांच की मांग की.

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

वीडियो वायरल होने के बाद पिंपरी-चिंचवाड़ पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि अब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर तथ्यों की पड़ताल की जा रही है.जानकारी के मुताबिक, मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है. साथ ही संबंधित विक्रेता और चादर की सप्लाई चेन की भी जांच की जा रही है.

नगर निगम से भी मांगी गई जानकारी

पुलिस ने पिंपरी-चिंचवाड़ नगर निगम से भी संपर्क किया है. अधिकारियों से यह जानकारी मांगी जा रही है कि संबंधित दुकानदार के पास यह सामान कहां से पहुंचा और क्या किसी नियम का उल्लंघन हुआ है.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

यह पहला मौका नहीं है जब महाराष्ट्र में पाकिस्तान में बने सामान को लेकर विवाद हुआ हो. इससे पहले धुले जिले में दो व्यापारियों के पास से पाकिस्तान में निर्मित बताए गए कॉस्मेटिक उत्पाद मिलने का मामला सामने आया था. उस दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में सामान जब्त किया था.

फिलहाल क्या है स्थिति?