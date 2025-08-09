लखनऊ में इंसानियत शर्मसार: 24 वर्षीय युवक ने सड़क के कुत्ते से किया दुष्कर्म, वीडियो वायरल

Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यहां गोमतीनगर इलाके में एक युवक को सड़क के एक मासूम कुत्ते के साथ हैवानियत करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और सोशल मीडिया पर लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

घटना का खुलासा

मामला 7 अगस्त को सामने आया, जब आसरा – द हेल्पिंग हैंड्स नामक एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) की अध्यक्ष चारु खरे ने गोमतीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि 24 वर्षीय सोनू विश्वकर्मा नाम का युवक सड़क के एक कुत्ते को खाने का लालच देकर अपने पास बुलाया और फिर उसके साथ घिनौना कृत्य किया।

लोगों का हस्तक्षेप

जब आरोपी यह घिनौना काम कर रहा था, तभी राहगीरों ने इस अमानवीय कृत्य को देख लिया। उन्होंने तुरंत विरोध किया और आरोपी को रोककर कुत्ते को छुड़ाया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि यह घटना बेहद विचलित करने वाली थी और इससे समाज में गलत संदेश जाता है।

वीडियो हुआ वायरल

घटना के दौरान आरोपी का एक दोस्त मौजूद था, जो इस पूरे कृत्य को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। यह वीडियो कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों यूज़र्स ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

पुलिस की कार्रवाई

वीडियो और NGO की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सोनू विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में उचित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।

पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की मांग

पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में केवल जुर्माना या हल्की सज़ा पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग की कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले सौ बार सोचे।

यह घटना न केवल मानवता पर एक बड़ा धब्बा है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि समाज में पशुओं के अधिकारों को लेकर सख्त कानून और जागरूकता की कितनी आवश्यकता है। इंसान को यह नहीं भूलना चाहिए कि जानवर भी संवेदनशील प्राणी हैं और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना एक गंभीर अपराध है।