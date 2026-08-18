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लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर ‘घोड़े’ की फर्राटेदार एंट्री… NHAI की पेट्रोलिंग टीम को ऐसा दौड़ाया… 7 किमी. तक चली धरपकड़!

उन्नाव में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस पर दौड़ते घोड़ा तस्वीरें सामने आई हैं जिसे पकड़ने के लिए एनएचएआई की पेट्रोलिंग टीम उसके पीछे गाड़ी दौड़ती नजर आई. तेज वाहनों के बीच घोड़ा बेफिक्र होकर 7 किलोमीटर की दूरी तक दौड़ा, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Kajal Jain | Published: August 18, 2026 4:16:33 PM IST

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर 'घोड़े' की फर्राटेदार एंट्री... NHAI की पेट्रोलिंग टीम को ऐसा दौड़ाया... 7 किमी. तक चली धरपकड़!
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर 'घोड़े' की फर्राटेदार एंट्री... NHAI की पेट्रोलिंग टीम को ऐसा दौड़ाया... 7 किमी. तक चली धरपकड़!


लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर हाल ही में एक बेहद हैरान करने वाला और अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक घोड़ा तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच बीच सड़क पर सरपट दौड़ता नजर आया. इस अजीबोगरीब घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें एक एनएचएआई (NHAI) की पेट्रोलिंग टीम उस घोड़े के पीछे गाड़ी दौड़ाती हुई दिखाई दे रही है. हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे पर अचानक एक जानवर के आ जाने से जहां एक तरफ बड़ा हादसा टल गया, वहीं दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था और फेंसिंग पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. आइए जानते हैं इस अनोखी और दिलचस्प घटना के बारे में विस्तार से.

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर घोड़े की हाई-स्पीड दौड़

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर आमतौर पर गाड़ियां तेज रफ्तार से फर्राटा भरती हैं, लेकिन हाल ही में यहां का नजारा तब बदल गया जब एक भूरे रंग का घोड़ा अचानक एक्सप्रेसवे पर आ गया और गाड़ियों के बीच बेखौफ दौड़ने लगा. यह घटना रविवार को उन्नाव के पास की बताई जा रही है, जहां घोड़ा किसी तरह एक्सप्रेसवे के हाई-स्पीड कैरिजवे में घुस गया. तेजी से दौड़ती गाड़ियों के बीच घोड़े को इस तरह भागते देख वाहन चालकों को अपनी गाड़ियां धीमी करनी पड़ीं. गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा या टक्कर नहीं हुई, लेकिन तेज रफ्तार वाहनों के बीच जानवर के होने से ड्राइवर की जान जोखिम में जरूर पड़ गई थी.

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NHAI की टीम ने 7-8 किमी. तक किया पीछा

जैसे ही एनएचएआई की पेट्रोलिंग टीम की नजर इस घोड़े पर पड़ी, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए अपनी गाड़ी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पेट्रोलिंग टीम का एक कर्मचारी गाड़ी के पिछले हिस्से से बाहर झुककर एक लंबी डंडे जैसी चीज से घोड़े को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है. वह घोड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था और लगातार आगे भागता जा रहा था, जिसकी वजह से पेट्रोलिंग टीम को उसे भगाने के लिए करीब 7 से 8 किलोमीटर तक उसका पीछा करना पड़ा. आखिरकार, लालगंज बायपास से लगभग 2 किलोमीटर पहले टीम ने किसी तरह उस घोड़े को एक्सप्रेसवे से नीचे उतारकर सुरक्षित बाहर निकाला, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली.

एक्सप्रेसवे की सुरक्षा और फेंसिंग के दावों पर उठे सवाल

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था पर बहस छिड़ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर जानवरों को रोकने के लिए ग्रीनफील्ड सेक्शन पर मजबूत लोहे की जाली (फेंसिंग) और कई जगहों पर गेट लगाए गए हैं, ताकि कोई जानवर अंदर न आ सके. यूजर्स का कहना है कि इस तरह घोड़े का एक्सप्रेसवे पर पहुंच जाना यह साबित करता है कि सुरक्षा दावों और मॉनिटरिंग में कहीं न कहीं चूक हो रही है. लोग अब यह सवाल उठा रहे हैं कि चौबीसों घंटे पेट्रोलिंग के दावे के बावजूद आवारा या पालतू जानवर हाई-स्पीड कॉरिडोर तक कैसे पहुंच जाते हैं. इससे पहले हाल ही में सड़क खराब होने को लेकर भी यह एक्सप्रेसवे सुर्खियों में रहा था.

ये भी पढ़ें:- पुल की मजबूती चेक करने के लिए इंजीनियर नहीं, बुलाए गए 300 गार्ड्स, फिर ऐसी की उछल-कूद, हिल गया पूरा सिस्टम!

Tags: Lucknow Kanpur Expresswaynhai rulessocial media viral videoUnnao newsViral News
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