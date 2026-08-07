गर्लफ्रेंड से नाराज होकर 50 फीट ऊंचे पोल पर चढ़ गया आशिक! नीचे खड़े लोग बनाते रहे VIDEO, फिर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा

Lover Climbs Light Pole Viral Video: प्यार में लोग क्या-क्या नहीं कर बैठते, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया है. दावा किया जा रहा है कि, प्रेमिका से नाराज एक युवक गुस्से में सड़क किनारे लगे ऊंचे स्ट्रीट लाइट पोल पर चढ़ गया. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. किसी ने उसे समझाने की कोशिश की, तो कई लोग मोबाइल निकालकर पूरा नजारा रिकॉर्ड करने लगे. हालात ऐसे बन गए कि युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए पुलिस और रेस्क्यू टीम को स्पेशल हाइड्रोलिक क्रेन बुलानी पड़ी. अब इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक काफी ऊंचाई पर पोल के सहारे बैठा नजर आता है, जबकि नीचे बड़ी संख्या में लोग जमा हैं. पुलिस और बचाव दल उसे समझाकर नीचे उतारने की कोशिश करते हैं. काफी मशक्कत के बाद हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से युवक का सुरक्षित रेस्क्यू किया जाता है.

बिजली के पोल पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा

इंस्टाग्राम पर के वीडियो कैप्शन के मुताबिक, एक युवक अपनी प्रेमिका के चक्कर में सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइट के पोल पर चढ़ गया. पोल की चोटी पर बैठकर वो काफी देर तक नीचे उतरने से मना करता रहा, जिसके चलते सड़क पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. वहीं युवक को पोल पर खतरनाक तरीके से बैठा देख तुरंत स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचना दी गई. मामला इतना जोखिम भरा था कि नगर निगम और रेस्क्यू टीम ने तुरंत मौके पर एक बड़ी हाइड्रोलिक क्रेन मंगवाई. क्रेन के बास्केट में बैठकर अधिकारियों ने धीरे धीरे युवक तक पहुंच बनाई और उसे सुरक्षित नीचे लाने की कोशिश शुरू की.

हाइड्रोलिक क्रेन से टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ये वीडियो ‘zindagi.gulzar.h’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है ‘बड़ा ही तगड़ा आशिक…एक लड़का अपनी प्रेमिका के चक्कर मे रोड की लाइट पर चढ़ गया और बोल रहा था जब तक प्रेमिका फोन रिसीव नही करेगी, जब तक नही नीचे नही आऊंगा, फिर पुलिस ने रोड को बंद करा कर उसे मशीन की मदद से नीचे उतारा.’ इसी हाई वोल्टेज ड्रामा के चलते सड़क पर गाड़ियों की लाइन लग गई और सैकड़ों लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो गए. कोई वीडियो बनाता दिखा, तो कोई हैरान नजर आया. क्रेन के जरिए युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. अब इंटरनेट पर ये वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी देखा और शेयर किया जा रहा है.