ग्वालियर लॉ छात्रा अपहरण कांड: ‘किडनैपिंग’ या ‘लव स्टोरी’? वायरल वीडियो ने उलझाई पुलिस की गुत्थी!

ग्वालियर में दिन-दहाड़े एक कॉलेज छात्रा के कथित अपहरण का मामला अब एक नए मोड़ पर आ गया है. यह घटना बुधवार को हुई, जब महात्मा गांधी लॉ कॉलेज की सेकंड-ईयर की छात्रा खुशी जादौन कॉलेज से अपने घर लौट रही थी. कंपू पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैंसर पहाड़ी के पास, कार में सवार कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसे रोक लिया.

बताया जा रहा है कि बदमाशों ने छात्रा को जबरन कार में डाल लिया और शिवपुरी लिंक रोड की ओर गाड़ी दौड़ाते हुए मौके से फरार हो गए. मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि कार में सवार युवक काफी समय से उस इलाके में घूम रहे थे; जैसे ही छात्रा वहां से गुजरी, उन्होंने उसे पकड़ लिया और गाड़ी लेकर भाग गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी. छात्रा के परिवार को सूचित करने के अलावा, पुलिस ने कॉलेज का भी दौरा किया और कॉलेज प्रबंधन से बातचीत की. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और छात्रा को सुरक्षित बरामद करने के प्रयास लगातार जारी हैं.

CSP हिना खान का बयान और प्रारंभिक जांच

इस बीच, CSP हिना खान ने बताया कि कंट्रोल रूम से अलर्ट मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. उन्होंने बताया कि जब छात्रा कॉलेज परिसर से बाहर निकल रही थी, तभी बिना नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने उसे जबरन कार में खींच लिया और मौके से फरार हो गए. पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी और तलाशी अभियान चलाने के लिए कई टीमें रवाना की गईं. प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि शायद उनके बीच पहले से कोई विवाद चल रहा था; हालांकि, वास्तविक स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी जब छात्रा मिल जाएगी और पुलिस उससे तथा उसके परिवार वालों से बात कर लेगी. घटना के बाद पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सघन तलाशी अभियान लगातार जारी है.

वायरल वीडियो ने मामले में एक नया रहस्य जोड़ दिया

इन घटनाक्रमों के बीच, गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, जिसने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया. इस वीडियो में एक युवक खुद की पहचान ‘जीतू’ के रूप में बताता है, जबकि उसके बगल में बैठी युवती की पहचान ‘खुशी’ के रूप में की गई है. वीडियो में युवक दावा कर रहा है कि उन दोनों के बीच प्रेम-संबंध हैं और कुछ गलतफहमियों के चलते पिछले कुछ समय से उनके बीच विवाद चल रहा था. उन्हें अपने परिवार और लड़की के परिवार से यह अपील करते हुए भी देखा जा सकता है कि वे उन्हें परेशान न करें.

हालाँकि, वीडियो में दिख रही युवती चुपचाप और मौन बनी रहती है, जबकि उसे कई बार बोलने के लिए कहा जाता है। बस एक पल के लिए, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है, जिससे यह मामला और भी रहस्यमय बन जाता है.

Why always men💔 A “Love Story” or a Scripted Trap? The Viral Twist The Gwalior case has sparked a massive debate online. It started with a viral video and ended with a shocking statement at the police station that changed everything. The Video: Jitu Tomar appeared on camera… pic.twitter.com/1YyIjEkYvj — Wife With Extra Marital Affairs 😘😘 (@MenTooHuman) May 11, 2026

पुलिस की कार्रवाई और आगे की जाँच

इस घटना के बाद, पुलिस ने जीतू तोमर की तलाश शुरू कर दी है. सामने आए वायरल वीडियो को देखते हुए जाँच का रुख बदल सकता है. फ़िलहाल, पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह मामला किसी प्रेम-संबंध से जुड़ा है, या फिर यह वीडियो ज़बरदस्ती रिकॉर्ड किया गया था.

CSP मनीष यादव ने बताया कि जिन-जिन जगहों से भी कोई सुराग मिल रहा है, वहाँ पुलिस की टीमें भेजी जा रही हैं. उन्होंने आगे कहा कि आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और छात्रा का भी पता लगा लिया जाएगा. इस समय, पुलिस पूरे मामले की गहन जाँच कर रही है, और सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है.