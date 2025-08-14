एक्सप्रेस ट्रेन के AC वेंट से ऐसा क्या आ रहा था…यात्रियों का घबराने लगा जी? Video में खोले गए पुर्जे तो मच गई चीख-पुकार

Viral Video: लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप सभी हैरान रह जाएंगे। दरअसल, यहाँ के एक कोच में कूलिंग की कमी की वजह से जब एसी डक्ट खोला गया, तो उसमें शराब की बोतलें भरी मिलीं। इतना ही नहीं उस डेक्ट की जांच के बाद जब पूरे कोच की तलाशी ली गई, तो कोच से 150 से ज़्यादा शराब की बोतलें मिली। वाहन\इन आपकी आपकी जानकारी के लिए बता दें ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जी हाँ पहले भी लखनऊ-बरौनी से शराब तस्करी की ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन लखनऊ स्टेशन पर ऐसा पहली बार हुआ है।

जैसे ही खोला AC का डक्ट

आपकी जानकारी के लिए बता दें, लखनऊ-बरौनी (15204) एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से दिन में 03:15 बजे रवाना होती है। मंगलवार को ट्रेन के सेकंड एसी कोच (ए-2) में सीट संख्या-40 पर बैठे विपिन कुमार ने कूलिंग कम होने की शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान मौके पर तकनीकी स्टाफ ने बुढ़वल से आगे ट्रेन में पहुँचकर जाँच शुरू कर दी। जैसे ही एक डक्ट खोला गया, उसके अंदर कागज़ में लिपटी कुछ बोतलें मिलीं। वहीँ जब इसका कागज़ हटाया गया तो पता चला कि ये ऑफिसर्स चॉइस बैंड की शराब थी।

Passengers complained of low cooling in the AC coach of Lucknow-Barauni Express. When the technicians inspected the AC duct, consignment of a illict liquor was being hidden there. Tecnologia! pic.twitter.com/Qad9Uis9dO — Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 14, 2025

वायरल हुआ वीडियो

आरपीएफ और जीआरपी जवानों की मदद से पूरे कोच के डक्ट खोले गए और 150 से ज़्यादा बोतलें बरामद हुईं। आरपीएफ लखनऊ जंक्शन इंस्पेक्टर अमित राय ने बताया कि गोंडा के पास ट्रेन की तलाशी ली गई है। 22 पैकेट मिलने की सूचना है। वहीँ मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि किस तरह से अधिकारी AC के डक्ट से शराब की बोतलें निकालते दिख रहे हैं।

