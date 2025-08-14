Home > वायरल > एक्सप्रेस ट्रेन के AC वेंट से ऐसा क्या आ रहा था…यात्रियों का घबराने लगा जी? Video में खोले गए पुर्जे तो मच गई चीख-पुकार

एक्सप्रेस ट्रेन के AC वेंट से ऐसा क्या आ रहा था…यात्रियों का घबराने लगा जी? Video में खोले गए पुर्जे तो मच गई चीख-पुकार

Viral Video: लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप सभी हैरान रह जाएंगे। दरअसल, यहाँ के एक कोच में कूलिंग की कमी की वजह से जब एसी डक्ट खोला गया, तो उसमें शराब की बोतलें भरी मिलीं।

Published By: Heena Khan
Published: August 14, 2025 14:34:11 IST

viral video of train
viral video of train

Viral Video: लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप सभी हैरान रह जाएंगे। दरअसल, यहाँ के एक कोच में कूलिंग की कमी की वजह से जब एसी डक्ट खोला गया, तो उसमें शराब की बोतलें भरी मिलीं। इतना ही नहीं उस डेक्ट की जांच के  बाद जब पूरे कोच की तलाशी ली गई, तो कोच से 150 से ज़्यादा शराब की  बोतलें  मिली। वाहन\इन आपकी  आपकी जानकारी के लिए बता दें ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जी हाँ पहले भी लखनऊ-बरौनी से शराब तस्करी की ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन लखनऊ स्टेशन पर ऐसा पहली बार हुआ है।

जैसे ही खोला AC का डक्ट 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, लखनऊ-बरौनी (15204) एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से दिन में 03:15 बजे रवाना होती है। मंगलवार को ट्रेन के सेकंड एसी कोच (ए-2) में सीट संख्या-40 पर बैठे विपिन कुमार ने कूलिंग कम होने की शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान मौके पर तकनीकी स्टाफ ने बुढ़वल से आगे ट्रेन में पहुँचकर जाँच शुरू कर दी। जैसे ही एक डक्ट खोला गया, उसके अंदर कागज़ में लिपटी कुछ बोतलें मिलीं। वहीँ जब इसका कागज़ हटाया गया तो पता चला कि ये ऑफिसर्स चॉइस बैंड की शराब थी। 

अगर इस गैंगस्टर का हो गया एनकाउंटर, तो तबाह हो जाएगा ‘लॉरेंस का सम्राज्य’, FBI ने अमेरिका से पकड़ा कुख्यात बदमाश, जानिए कौन है वो?

वायरल हुआ वीडियो 

आरपीएफ और जीआरपी जवानों की मदद से पूरे कोच के डक्ट खोले गए और 150 से ज़्यादा बोतलें बरामद हुईं। आरपीएफ लखनऊ जंक्शन इंस्पेक्टर अमित राय ने बताया कि गोंडा के पास ट्रेन की तलाशी ली गई है। 22 पैकेट मिलने की सूचना है। वहीँ  मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में  साफ़ देखा जा सकता है कि किस तरह से अधिकारी AC के डक्ट से शराब की बोतलें निकालते दिख रहे हैं।

2027 में भी Yogi सरकार! विधानसभा में दहाड़ते हुए ‘CM साहब’ ने Akhilesh को दे दी ऐसी अल्टीमेटम, सुन चूड़ियां तोड़ने लगे सपाई

Tags: bihar newstrain coach viral videoviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
एक्सप्रेस ट्रेन के AC वेंट से ऐसा क्या आ रहा था…यात्रियों का घबराने लगा जी? Video में खोले गए पुर्जे तो मच गई चीख-पुकार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

एक्सप्रेस ट्रेन के AC वेंट से ऐसा क्या आ रहा था…यात्रियों का घबराने लगा जी? Video में खोले गए पुर्जे तो मच गई चीख-पुकार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक्सप्रेस ट्रेन के AC वेंट से ऐसा क्या आ रहा था…यात्रियों का घबराने लगा जी? Video में खोले गए पुर्जे तो मच गई चीख-पुकार
एक्सप्रेस ट्रेन के AC वेंट से ऐसा क्या आ रहा था…यात्रियों का घबराने लगा जी? Video में खोले गए पुर्जे तो मच गई चीख-पुकार
एक्सप्रेस ट्रेन के AC वेंट से ऐसा क्या आ रहा था…यात्रियों का घबराने लगा जी? Video में खोले गए पुर्जे तो मच गई चीख-पुकार
एक्सप्रेस ट्रेन के AC वेंट से ऐसा क्या आ रहा था…यात्रियों का घबराने लगा जी? Video में खोले गए पुर्जे तो मच गई चीख-पुकार
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?