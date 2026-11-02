Viral Video: एक दिन में 101 मर्दों के साथ बनाए संबंध, लिली फिलिप्स का चौंकाने वाला दावा; लेकिन याद रहे सिर्फ 10 चेहरे

क्या है वायरल वीडियो?
23 साल की लिली फिलिप्स ने एक ही दिन में 101 लोगों से संबंध बनाएं शेड्यूल इतना टाइट था कि 1 घंटे में 15 लोगों को समय दिया गया प्रत्येक के हिस्से में 5 मिनट आ रहे थे जो घटकर 2 मिनट हो गए इससे लोग काफी नाराज हुए तेरे समय कम दिया गया लेकिन यह पागलपन खत्म होते ही वह कैमरे के सामने बिस्तर पर बैठकर फूट-फूट कर रोने लगी उसने बताया कि 30वें नंबर तक पहुंचते-पहुंचते वह एक रोबोट बन चुकी थी। अपने ही शरीर से पूरी तरह बेगाना 101 में से उसे सिर्फ 10 चेहरे याद थे हैरानी की बात यह थी कि उसे सबसे ज्यादा दर्द शरीर का नहीं था, बल्कि उन मर्दों की शिकायतों का था वे नाराज थे कि उन्हें वादे के मुताबिक 5 नहीं, सिर्फ 2 मिनट मिले।
— Vijendra Patel (@vijend380) November 2, 2026
1 घंटे में 15 लोगों के साथ बनाए संबंध
रोबोट की तरह महसूस करने लगी थीं
कौन हैं लिली फिलिप्स?
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