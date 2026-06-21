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कैंपस में तेंदुए की दस्तक! IIT बॉम्बे के हॉस्टल एरिया में दिखा खतरनाक शिकारी; Video Viral

Video Viral: शुक्रवार को पवई में IIT बॉम्बे कैंपस के स्टाफ हॉस्टल कॉम्प्लेक्स के पास एक तेंदुआ देखे जाने के बाद दहशत फैल गई. CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें तड़के कॉम्प्लेक्स के पास तेंदुआ एक आवारा कुत्ते को मारता हुआ दिख रहा है.

By: Heena Khan | Published: June 21, 2026 10:54:11 AM IST

IIT Campus video viral
IIT Campus video viral


Video Viral: शुक्रवार को पवई में IIT बॉम्बे कैंपस के स्टाफ हॉस्टल कॉम्प्लेक्स के पास एक तेंदुआ देखे जाने के बाद दहशत फैल गई. CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें तड़के कॉम्प्लेक्स के पास तेंदुआ एक आवारा कुत्ते को मारता हुआ दिख रहा है. रात करीब 2 बजे हुई इस घटना ने कैंपस के अंदर रिहायशी इलाकों के पास जंगली जानवरों की आवाजाही को लेकर चिंता फिर से बढ़ा दी है.

खौफनाक वीडियो हुआ वायरल 

फुटेज में एक आवारा कुत्ता सीढ़ियों के पास खड़ा दिख रहा है, जो बेचैन लग रहा है और बार-बार एक ही दिशा में देख रहा है. कुछ ही पल बाद, एक तेंदुआ चुपचाप सामने आता है और कुत्ते के पास पहुँचता है. कुछ ही सेकंड में, तेंदुआ कुत्ते पर झपट पड़ता है और दोनों के बीच थोड़ी देर संघर्ष होता है. तेंदुआ जल्द ही कुत्ते पर काबू पा लेता है, उसके गले को अपने जबड़ों में जकड़कर उसे मार डालता है और फिर शव को घसीटते हुए अंधेरे में ले जाता है.

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कैंपस में दहशत 

इस घटना ने छात्रों, फैकल्टी सदस्यों और आस-पास रहने वाले लोगों को डरा दिया है; कई लोग लोगों और पालतू जानवरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, खासकर रात के समय. हालाँकि पवई में जंगली इलाकों के पास होने के कारण तेंदुए का दिखना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन निवासियों का कहना है कि शिकारी जानवर का रिहायशी इलाकों के इतने करीब आना बहुत चिंताजनक है.

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Tags: IITviral video
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