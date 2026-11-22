Lawrence Bishnoi Jacket: लॉरेंस बिश्नोई कई सालों से जेल में है, लेकिन उसका नाम इंटरनेट के एक ऐसे कोने में ज़िंदा है जिसकी उम्मीद नहीं थी: फ़ैशन. जोधपुर की एक दुकान गैंगस्टर के नाम वाली जैकेट बेच रही है, जिससे उसकी पब्लिक इमेज से जुड़ी पोशाक सोशल-मीडिया ट्रेंड बन गई है. बिश्नोई भारत के सबसे बदनाम गैंगस्टर में से एक है और एक बड़े क्रिमिनल सिंडिकेट का कथित हेड है. उसका क्रिमिनल करियर चंडीगढ़ में कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ, जहाँ वह स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शामिल हो गया और बाद में मर्डर की कोशिश, मारपीट और डकैती जैसे मामलों में उसका नाम आया.

पंजाब से लेकर राजस्थान तक फैला नेटवर्क

बाद में उसका नेटवर्क पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फैल गया, पुलिस ने उसे मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, हथियार और ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम से जुड़े मामलों से जोड़ा. उसे 2014 में राजस्थान पुलिस के साथ एक हथियारबंद एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया था और तब से वह कस्टडी में है. पिछले कुछ सालों में, उनका नाम कई हाई-प्रोफाइल क्रिमिनल केस से जुड़ा है, जिसमें पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसे वाला की हत्या और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकियां देना शामिल है.

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सलाखों के पीछे बिश्नोई लेकिन…

बिश्नोई ने अपने ऊपर लगे कुछ आरोपों से इनकार किया है, जबकि NIA समेत एजेंसियों की जांच में उनके गैंग को एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट बताया गया है. और इन सबके बावजूद, बिश्नोई अभी भी सलाखों के पीछे है. मई 2023 में गुजरात एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड ने कच्छ तट से लगभग 39 kg हेरोइन जब्त करने से जुड़े ड्रग-स्मगलिंग केस में उन्हें हिरासत में लिया था, जिसके बाद उन्हें गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था.