दादा-पोता हार गए, मां जीत गई... कोर्ट परिसर में लिपट-लिपट पर रोया मासूम, कई मिनट तक गमछे से हुई खींच-तान, दिल चीर देगा मंजर!

Lavkush Court Viral Video: अदालत में उस दिन भी बाकी दिनों की तरह कानूनी बहस, वकीलों की आवाजाही और तारीखों को लेकर भागदौड़ चल रही थी. लेकिन इसी बीच कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों की नजर अचानक एक ऐसे मासूम बच्चे पर जाकर ठहर गई, जो अपने दादा के गले से लिपटकर फूट-फूटकर रो रहा था. करीब 5 से 6 साल का यह बच्चा अपने दादा को प्यार से ‘बब्बा’ कहता है. उसकी नन्ही उंगलियां दादा के गले में पड़े गमछे को इतनी मजबूती से पकड़े थीं कि वह उसे छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था.

मध्य प्रदेश के लवकुश नगर कोर्ट परिसर का यह भावुक दृश्य अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वीडियो में बच्चे और उसके दादा के बीच का रिश्ता साफ नजर आता है. बच्चा बार-बार दादा से चिपकता दिखाई देता है, जबकि आसपास मौजूद लोग इस पूरे दृश्य को देखते रह जाते हैं.

बच्चे की पहचान सुरक्षित रखने के लिए यहां उसका बदला हुआ नाम ‘कार्तिक’ इस्तेमाल किया गया है. सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के मुताबिक, उसके माता-पिता के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था और मामला अदालत तक पहुंचा था. हालांकि, इस दावे से जुड़ी सभी परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है.

दादा के गले के गमछे को कसकर पकड़े रहा मासूम

कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों के लिए सबसे भावुक पल वह था, जब बच्चे ने अपने दादा के गले में पड़े गमछे को दोनों हाथों से पकड़ लिया. ऐसा लग रहा था जैसे वह उस वक्त सिर्फ अपने ‘बब्बा’ के करीब रहना चाहता हो.

बच्चे की आंखों में आंसू थे और वह दादा से अलग होने को तैयार नहीं था. दादा उसे समझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन मासूम की बेचैनी कम नहीं हो रही थी.

यह छोटा सा दृश्य देखने वालों के लिए इसलिए भी भावुक कर देने वाला था क्योंकि बच्चे को शायद अदालत की कानूनी प्रक्रिया या बड़ों के बीच चल रहे विवाद की पूरी समझ नहीं थी. उसके लिए उस वक्त सबसे जरूरी सिर्फ उसका दादा था.

माता-पिता के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा मामला

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जानकारी में दावा किया जा रहा है कि मासूम के मम्मी-पापा के बीच लंबे समय से घरेलू कलह और विवाद चल रहा था, जिसके बाद मामला फैमिली कोर्ट तक जा पहुंचा. कानूनी प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने दोनों का तलाक मंजूर कर लिया.

बड़ों के इस रिश्ते के टूटने के बीच उस छोटे से बच्चे की दुनिया जैसे उजड़ गई. उसे न तो कानून की कोई समझ है और न ही ‘तलाक’ (Divorce) जैसे भारी-भरकम शब्दों का मतलब पता है. वह तो बस इतना जानता था कि उसका परिवार बिखर रहा है और वह अपने दादा को छोड़कर अलग नहीं होना चाहता.

पहचान छिपाने के लिए रखा गया ‘कार्तिक’ नाम, हर तरफ हो रही है चर्चा

मामले की गंभीरता और बच्चे की कम उम्र को देखते हुए उसकी प्राइवेसी और पहचान का पूरा ख्याल रखा गया है, और इस मासूम को ‘कार्तिक’ (काल्पनिक नाम) का नाम दिया गया है. सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने इस पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करनी शुरू कर दीं.

इंटरनेट पर हर कोई यही कह रहा है कि काश बड़े लोग अपने अहंकार को छोड़कर इन मासूम बच्चों के भविष्य के बारे में सोच पाते. यह दिल को झकझोर देने वाली घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कोर्ट के फैसले चाहे जो हों, लेकिन किसी बच्चे की मुस्कान और उसका बचपन कभी नहीं छिनना चाहिए.

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