Home > वायरल > Langur Viral Video: दुकान में आया लंगूर, दुकानदार के पास पहुंचा और… CCTV में कैद हुई प्यारी सी जादू की झप्पी मोमेंट

Langur Viral Video: दुकान में आया लंगूर, दुकानदार के पास पहुंचा और… CCTV में कैद हुई प्यारी सी जादू की झप्पी मोमेंट

Langur Hug Video: एक वायरल वीडियो में, एक दुकानदार अपनी दुकान में कुर्सी पर बैठा हुआ दिखता है, तभी लंगूर दुकानदार की गोद में चढ़ जाता है. फिर लंगूर अपने दोनों हाथ उसके शरीर के चारों ओर लपेट लेता है.

By: Shristi S | Published: October 24, 2026 10:00:16 PM IST

लंगूर ने दुकानदार को दुकान के अंदर लगाया गले
लंगूर ने दुकानदार को दुकान के अंदर लगाया गले


Langur Hugging Man Viral Video: कभी-कभी जिंदगी की भागदौड़ के बीच कोई छोटा सा पल चेहरे पर मुस्कान ला देता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ऐसी ही वीडियो इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है. एक दुकान में बैठे दुकानदार के पास अचानक एक लंगूर पहुंचता है और देखते ही देखते ऐसा होता है, जो यूजर्स के लिए चर्चा का विषय बन गया. 

जब लंगूर अचानक दुकान में घुसा

एक वायरल वीडियो में, एक दुकानदार अपनी दुकान में कुर्सी पर बैठा हुआ दिखता है, जिसके चारों ओर मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं. अचानक, एक लंगूर आता है और सीधे दुकानदार के पास जाता है.

You Might Be Interested In

कुछ ही देर में, लंगूर दुकानदार की गोद में चढ़ जाता है. फिर लंगूर अपने दोनों हाथ उसके शरीर के चारों ओर लपेट लेता है. घबराने के बजाय, दुकानदार शांत रहता है. पूरा सीन कैमरे में कैद हो गया.

लोगों ने इसे ‘जादू की झप्पी’ कहा

वीडियो सामने आने के बाद, सोशल मीडिया यूज़र्स बंदर पर अलग-अलग तरह से मज़ाक उड़ा रहे हैं. कई लोगों को बंदर का बर्ताव बहुत प्यारा लगा. कुछ ने इसे ‘जादू की झप्पी’ कहा, जबकि दूसरों ने इसे इंसानों और जानवरों के बीच भरोसे से जोड़ा. एक यूज़र ने इसे बजरंगबली से जोड़कर अपनी भावनाएं ज़ाहिर कीं. दूसरों ने मज़ाक में कमेंट किया कि बंदर आज काफी शांत लग रहा था.

Tags: Monkeyviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

राइज एंड फॉल 2 के कंटेस्टेंट्स की नेटवर्थ

October 21, 2026

इस हफ्ते ओटीटी पर ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज

October 21, 2026

कौन हैं हॉलीवुड की हसीना सिडनी स्विनी?

October 19, 2026

सनी देओल की 5 शानदार फिल्में

October 19, 2026

कंगना रनौत का नवरात्रि लुक वायरल

October 18, 2026

पिता के गुजरने के बाद नीति मोहन का छलका दर्द

October 18, 2026
Langur Viral Video: दुकान में आया लंगूर, दुकानदार के पास पहुंचा और… CCTV में कैद हुई प्यारी सी जादू की झप्पी मोमेंट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Langur Viral Video: दुकान में आया लंगूर, दुकानदार के पास पहुंचा और… CCTV में कैद हुई प्यारी सी जादू की झप्पी मोमेंट
Langur Viral Video: दुकान में आया लंगूर, दुकानदार के पास पहुंचा और… CCTV में कैद हुई प्यारी सी जादू की झप्पी मोमेंट
Langur Viral Video: दुकान में आया लंगूर, दुकानदार के पास पहुंचा और… CCTV में कैद हुई प्यारी सी जादू की झप्पी मोमेंट
Langur Viral Video: दुकान में आया लंगूर, दुकानदार के पास पहुंचा और… CCTV में कैद हुई प्यारी सी जादू की झप्पी मोमेंट
Langur Viral Video: दुकान में आया लंगूर, दुकानदार के पास पहुंचा और… CCTV में कैद हुई प्यारी सी जादू की झप्पी मोमेंट