Langur Viral Video: दुकान में आया लंगूर, दुकानदार के पास पहुंचा और… CCTV में कैद हुई प्यारी सी जादू की झप्पी मोमेंट

Langur Hugging Man Viral Video: कभी-कभी जिंदगी की भागदौड़ के बीच कोई छोटा सा पल चेहरे पर मुस्कान ला देता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ऐसी ही वीडियो इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है. एक दुकान में बैठे दुकानदार के पास अचानक एक लंगूर पहुंचता है और देखते ही देखते ऐसा होता है, जो यूजर्स के लिए चर्चा का विषय बन गया.

जब लंगूर अचानक दुकान में घुसा

एक वायरल वीडियो में, एक दुकानदार अपनी दुकान में कुर्सी पर बैठा हुआ दिखता है, जिसके चारों ओर मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं. अचानक, एक लंगूर आता है और सीधे दुकानदार के पास जाता है.

कुछ ही देर में, लंगूर दुकानदार की गोद में चढ़ जाता है. फिर लंगूर अपने दोनों हाथ उसके शरीर के चारों ओर लपेट लेता है. घबराने के बजाय, दुकानदार शांत रहता है. पूरा सीन कैमरे में कैद हो गया.

A Shopkeeper got scared when a Monkey walked in, But the Monkey literally Hugged him. Maybe he just needed a little love. 🥹 https://t.co/SlK7UPOi0l — Saffron Aura (@Saffron_Aura) October 24, 2026

लोगों ने इसे ‘जादू की झप्पी’ कहा

वीडियो सामने आने के बाद, सोशल मीडिया यूज़र्स बंदर पर अलग-अलग तरह से मज़ाक उड़ा रहे हैं. कई लोगों को बंदर का बर्ताव बहुत प्यारा लगा. कुछ ने इसे ‘जादू की झप्पी’ कहा, जबकि दूसरों ने इसे इंसानों और जानवरों के बीच भरोसे से जोड़ा. एक यूज़र ने इसे बजरंगबली से जोड़कर अपनी भावनाएं ज़ाहिर कीं. दूसरों ने मज़ाक में कमेंट किया कि बंदर आज काफी शांत लग रहा था.