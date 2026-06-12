लालू यादव के बर्थडे में लौंडा डांस की धूम, राबड़ी देवी ने गायक को दिया बेशकीमती हीरे का कंगन; VIDEO

क्या है वायरल वीडियो?
लालू यादव के जन्मदिन पर उनके आवास पर आयोजित भोजपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायक छोटू छलिया ने भी प्रस्तुति से शाम को यादगार बना दिया. छोटू छलिया के गायकी से मंत्रमुग्ध होकर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने मंच पर ही अपने हाथ का हीरा जड़ित सोने का कंगन उतारकर गायक को गिफ्ट दे दिया. इस पल ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया. यह पल कैमरे में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
#Lalu Yadav Birthday : राबड़ी देवी जी ने गायक छोटू छलिया को हीरा का कंगन दान में दे दिए #Bihar #Laluyadav #Laluyadavbirthday #Bihar #bhojpuri #RJD pic.twitter.com/wIMBJWWJK6
— Journalist Ravendra kumar (@Chhotukingoffi1) June 11, 2026
लालू यादव का 79वीं जन्मदिन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम राबड़ी आवास में, लालू यादव अपने परिवार और कार्यकर्ता के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। pic.twitter.com/f2hPTg3GnH
— Sadan Singh Rajput (@SadanJee) June 11, 2026
आशीर्वाद लेने पहुंचे और मिल गया बेशकीमती गिफ्ट