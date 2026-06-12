Home > बिहार > लालू यादव के बर्थडे में लौंडा डांस की धूम, राबड़ी देवी ने गायक को दिया बेशकीमती हीरे का कंगन; VIDEO

लालू यादव के बर्थडे में लौंडा डांस की धूम, राबड़ी देवी ने गायक को दिया बेशकीमती हीरे का कंगन; VIDEO

Lalu Yadav Birthday Video: लालू यादव के 79वें जन्मदिन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ. लौंडा डांस के दौरान राबड़ी देवी ने मशहूर भोजपुरी गायक छोटू छलिया को खुश होकर हीरे का कंगन दे दिया. ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 12, 2026 12:35:31 PM IST

राबड़ी देवी ने गायक को दिया बेशकीमती हीरे का कंगन
राबड़ी देवी ने गायक को दिया बेशकीमती हीरे का कंगन


राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बीते दिन गुरुवार को अपना 79वां जन्मदिन मनाया. इस अवसर पर भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लालू यादव के परिवार के साथ-साथ उनके समर्थक भी मौजूद रहे. आधी रात लौंडा नाच हुआ, जिसपर उनके फैंस झूमते दिखे. इस दौरान जाने-माने भोजपुरी लोक गायक छोटू छलिया ने भी प्रस्तुति दी. उनके परफॉर्मेंस से खुश होकर राबड़ी देवी ने उपहार में गायक को बेशकीमती सोने का कंगन गिफ्ट में देकर लोगों का दिल जीत लिया. ये वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. 

क्या है वायरल वीडियो?

लालू यादव के जन्मदिन पर उनके आवास पर आयोजित भोजपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायक छोटू छलिया ने भी प्रस्तुति से शाम को यादगार बना दिया. छोटू छलिया के गायकी से मंत्रमुग्ध होकर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने मंच पर ही अपने हाथ का हीरा जड़ित सोने का कंगन उतारकर गायक को गिफ्ट दे दिया. इस पल ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया. यह पल कैमरे में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.






आशीर्वाद लेने पहुंचे और मिल गया बेशकीमती गिफ्ट

इस कार्यक्रम के दौरान जब भोजपुरी गायक छोटू छलिया मंच से नीचे उतरकर लालू यादव और राबड़ी देवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे. उसी दौरान राबड़ी देवी ने उन्हें यह गिफ्ट दिया. वीडियो में लालू यादव के समर्थकों को झूमते देखा जा सकता है. 

Tags: lalu yadavviral video
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