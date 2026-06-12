लालू यादव के बर्थडे में लौंडा डांस की धूम, राबड़ी देवी ने गायक को दिया बेशकीमती हीरे का कंगन; VIDEO

राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बीते दिन गुरुवार को अपना 79वां जन्मदिन मनाया. इस अवसर पर भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लालू यादव के परिवार के साथ-साथ उनके समर्थक भी मौजूद रहे. आधी रात लौंडा नाच हुआ, जिसपर उनके फैंस झूमते दिखे. इस दौरान जाने-माने भोजपुरी लोक गायक छोटू छलिया ने भी प्रस्तुति दी. उनके परफॉर्मेंस से खुश होकर राबड़ी देवी ने उपहार में गायक को बेशकीमती सोने का कंगन गिफ्ट में देकर लोगों का दिल जीत लिया. ये वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है.

क्या है वायरल वीडियो?

लालू यादव के जन्मदिन पर उनके आवास पर आयोजित भोजपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायक छोटू छलिया ने भी प्रस्तुति से शाम को यादगार बना दिया. छोटू छलिया के गायकी से मंत्रमुग्ध होकर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने मंच पर ही अपने हाथ का हीरा जड़ित सोने का कंगन उतारकर गायक को गिफ्ट दे दिया. इस पल ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया. यह पल कैमरे में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.









लालू यादव का 79वीं जन्मदिन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम राबड़ी आवास में, लालू यादव अपने परिवार और कार्यकर्ता के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। pic.twitter.com/f2hPTg3GnH — Sadan Singh Rajput (@SadanJee) June 11, 2026







आशीर्वाद लेने पहुंचे और मिल गया बेशकीमती गिफ्ट आशीर्वाद लेने पहुंचे और मिल गया बेशकीमती गिफ्ट