Home > वायरल > आंख खुलते ही खुल जाता रिटायर्ड जस्टिस के बेटे का भेजा… बदमाशों ने घर में घुसकर किया ऐसा कांड, VIDEO देख अटक जाएंगी सांसे

आंख खुलते ही खुल जाता रिटायर्ड जस्टिस के बेटे का भेजा… बदमाशों ने घर में घुसकर किया ऐसा कांड, VIDEO देख अटक जाएंगी सांसे

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते रहते हैं। वहीँ कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हे देखने के बाद हर किसी की साँसे अटक जाएँ। वहीँ सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

Published By: Heena Khan
Published: August 13, 2025 13:33:57 IST

viral video
viral video

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते रहते हैं। वहीँ कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हे देखने के बाद हर किसी की साँसे अटक जाएँ। वहीँ सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चोर इतनी सफाई से चोरी को अंजाम देते दिख रहे हैं जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं वीडियो में ऐसा क्या है? 

सिर पर सरिया लेकर खड़े रहे लुटेरे 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रगति पार्क कॉलोनी में रविवार तड़के एक घटना घटी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, इस वीडियो में चोर रिटायर्ड जस्टिस रमेश गर्ग के बंगले में घुसे। जिसके बाद उन लोगों ने ग्रिल काटी और उनके बेटे ऋत्विक के कमरे में घुसे। इस दौरान  एक चोर चोरी करता रहा और वहीँ दूसरा चोर पलंग पर सो रहे कारोबारी बेटे के सर पर डंडा ताने खड़ा रहा।  

Pakistan के मशहूर मौलाना ने बताया ‘बिजली का बिल बचाने का वजीफा’, Video देखकर आंख-कान पर नहीं होगा यकीन

आँख खलते ही रुक जाती साँसे 

वहीँ बदमाशों का इरादा था अगर इसकी आँख खुली तो उसको जान से मार दिया जाएगा। वहीँ यही घटना सीसीटीवी में नजर आ रही है। अगर ऋत्विक जाग जाते तो उनकी हत्या कर दी जाती। हैरानी की बात है कि, ग्रिल और अलमारी तोड़ने पर सायरन बजा लेकिन ऋत्विक और गार्ड नहीं उठे। इस सनसनीखेज वारदात की ग्रामीण पुलिस में जांच शुरू कर दी है। वहीँ बताया जा रहा है कि इस दौरान चोर नकदी और ज्वेलरी भी चुरा ले गए।  

Tags: madhya pradesh newsMP Newsviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Goa नहीं, भारत की ये 7 जगहें हैं बीच लवर...

August 13, 2025

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025

जानिए लो ब्लड प्रेशर होने पर क्या होता है?

August 12, 2025

क्या आपने कभी सोचा है किन चीजों के सेवन से...

August 12, 2025
आंख खुलते ही खुल जाता रिटायर्ड जस्टिस के बेटे का भेजा… बदमाशों ने घर में घुसकर किया ऐसा कांड, VIDEO देख अटक जाएंगी सांसे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

आंख खुलते ही खुल जाता रिटायर्ड जस्टिस के बेटे का भेजा… बदमाशों ने घर में घुसकर किया ऐसा कांड, VIDEO देख अटक जाएंगी सांसे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आंख खुलते ही खुल जाता रिटायर्ड जस्टिस के बेटे का भेजा… बदमाशों ने घर में घुसकर किया ऐसा कांड, VIDEO देख अटक जाएंगी सांसे
आंख खुलते ही खुल जाता रिटायर्ड जस्टिस के बेटे का भेजा… बदमाशों ने घर में घुसकर किया ऐसा कांड, VIDEO देख अटक जाएंगी सांसे
आंख खुलते ही खुल जाता रिटायर्ड जस्टिस के बेटे का भेजा… बदमाशों ने घर में घुसकर किया ऐसा कांड, VIDEO देख अटक जाएंगी सांसे
आंख खुलते ही खुल जाता रिटायर्ड जस्टिस के बेटे का भेजा… बदमाशों ने घर में घुसकर किया ऐसा कांड, VIDEO देख अटक जाएंगी सांसे
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?