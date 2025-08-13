आंख खुलते ही खुल जाता रिटायर्ड जस्टिस के बेटे का भेजा… बदमाशों ने घर में घुसकर किया ऐसा कांड, VIDEO देख अटक जाएंगी सांसे

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते रहते हैं। वहीँ कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हे देखने के बाद हर किसी की साँसे अटक जाएँ। वहीँ सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चोर इतनी सफाई से चोरी को अंजाम देते दिख रहे हैं जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं वीडियो में ऐसा क्या है?

सिर पर सरिया लेकर खड़े रहे लुटेरे

आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रगति पार्क कॉलोनी में रविवार तड़के एक घटना घटी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, इस वीडियो में चोर रिटायर्ड जस्टिस रमेश गर्ग के बंगले में घुसे। जिसके बाद उन लोगों ने ग्रिल काटी और उनके बेटे ऋत्विक के कमरे में घुसे। इस दौरान एक चोर चोरी करता रहा और वहीँ दूसरा चोर पलंग पर सो रहे कारोबारी बेटे के सर पर डंडा ताने खड़ा रहा।

आँख खलते ही रुक जाती साँसे

वहीँ बदमाशों का इरादा था अगर इसकी आँख खुली तो उसको जान से मार दिया जाएगा। वहीँ यही घटना सीसीटीवी में नजर आ रही है। अगर ऋत्विक जाग जाते तो उनकी हत्या कर दी जाती। हैरानी की बात है कि, ग्रिल और अलमारी तोड़ने पर सायरन बजा लेकिन ऋत्विक और गार्ड नहीं उठे। इस सनसनीखेज वारदात की ग्रामीण पुलिस में जांच शुरू कर दी है। वहीँ बताया जा रहा है कि इस दौरान चोर नकदी और ज्वेलरी भी चुरा ले गए।