Video: हिमाचल की नेहु ठाकुर निकली हेवी ड्राइवर, भीड़-भाड़ वाले इलाके में ऐसे चलाई बस, चक्कर खाकर गिर पड़े लोग

Video: हिमाचल की नेहु ठाकुर निकली हेवी ड्राइवर, भीड़-भाड़ वाले इलाके में ऐसे चलाई बस, चक्कर खाकर गिर पड़े लोग

Lady Bus Driver Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें हिमाचल प्रदेश की नेहु ठाकुर बस चलाती हुई नजर आती है। वो बस चलाने के दौरान लोगों के रिएक्शन को अपने कैमरे में कैद करती है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपलोड करती है।

Published: August 16, 2025 14:18:09 IST

Lady Bus Driver Viral Video(बस चलाते हुए महिला का वीडियो वायरल)
Lady Bus Driver Viral Video(बस चलाते हुए महिला का वीडियो वायरल)

Lady Bus Driver Viral Video: सोशल मीडिया पर आप सभी ने एक वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें लड़की स्कूटी चलाती है और किसी न किसी को धक्का दे देती है। कभी घर में सीधे स्कूटी घुसा देती है तो कभी सड़क पर चलते राहगीर को टक्कर मार देती है। सोशल मीडिया पर ऐसे ढेर सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं। लेकिन आज हम जिस वीडियो की बात करने वाले हैं। उससे आपकी धारणा बदलकर रह जाएगी। दरअसल, हिमाचल प्रदेश की एक लड़की बस चलाती है और खुद लोगों का रिएक्शन अपने कैमरे में कैदकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती है।

वीडियो हो रहा वायरल

आज तक हम सब ने सिर्फ पुरुषों को ही बस चलाते देखा है। अक्सर लड़कियों की ड्राइविंग का मजाक उड़ाया जाता है कि वे गाड़ियों को क्रैश कर देती हैं और ठीक से गाड़ी नहीं चला पातीं। लेकिन इस महिला बस ड्राइवर को देखने के बाद, आपमें से कई लोगों की यह पुरानी धारणा खत्म हो जाएगी। हिमाचल की इस बेटी जो बस चलाती है, उनके ड्राइविंग स्किल्स देखकर लोग हैरान हैं। हिमाचल प्रदेश की महिला बस ड्राइवर नेहू ठाकुर ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बस चलाते हुए लोगों की प्रतिक्रियाएँ रिकॉर्ड की हैं। यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं।

खुद वीडियो बनाकर अपलोड करती है नेहु

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, नेहु ठाकुर हिमाचल में बस और ट्रक दोनों चलाती हैं और अक्सर अपने काम से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। उनका नया वीडियो इंस्टाग्राम पर खूब शेयर किया जा रहा है। इसमें वह एक व्यस्त बस स्टैंड पर बस चला रही हैं और आसपास खड़े लोगों की प्रतिक्रियाएँ रिकॉर्ड कर रही हैं। वह आगे कहती हैं, ‘आज बस स्टैंड पर बहुत ट्रैफिक था। मुझे बस निकालने में लगभग दस मिनट लग गए। इस दौरान एक बड़ी भीड़ मुझे देख रही थी। यह व्लॉग बस उन्हीं प्रतिक्रियाओं को दिखाने के लिए है।’

लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया

उन्होंने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @nehuthakur2529 पर शेयर किया है। खबर लिखे जाने तक वीडियो को 4 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इसके अलावा, इस वीडियो को 38.9 हजार लोगों द्वारा पसंद भी किया गया है। वहीं, कमेंट की बात करें तो अब तक 322 लोगों द्वारा कमेंट किया जा चुका है। एक यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘वाह, क्या बात है।’ एक और ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘हिमाचल की शान।’ एक यूजर ने कमेंट करते हुए पूछा, ‘तुमने इतनी अच्छी ड्राइविंग कैसे सीखी?’ वहीं किसी ने लिखा, ‘शाबाश मेरी प्यारी बहन, तुम पर गर्व है।’

Video: हिमाचल की नेहु ठाकुर निकली हेवी ड्राइवर, भीड़-भाड़ वाले इलाके में ऐसे चलाई बस, चक्कर खाकर गिर पड़े लोग

Video: हिमाचल की नेहु ठाकुर निकली हेवी ड्राइवर, भीड़-भाड़ वाले इलाके में ऐसे चलाई बस, चक्कर खाकर गिर पड़े लोग
Video: हिमाचल की नेहु ठाकुर निकली हेवी ड्राइवर, भीड़-भाड़ वाले इलाके में ऐसे चलाई बस, चक्कर खाकर गिर पड़े लोग
Video: हिमाचल की नेहु ठाकुर निकली हेवी ड्राइवर, भीड़-भाड़ वाले इलाके में ऐसे चलाई बस, चक्कर खाकर गिर पड़े लोग
Video: हिमाचल की नेहु ठाकुर निकली हेवी ड्राइवर, भीड़-भाड़ वाले इलाके में ऐसे चलाई बस, चक्कर खाकर गिर पड़े लोग
