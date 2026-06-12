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Kon hai Aryan Kelvin: रील्स का नया सुपरस्टार! जानिए कौन हैं Aaryan Kelvin? झारखंड के इस लड़के ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

Kon hai Aryan Kelvin: आर्यन केल्विन, जिनका असली नाम अमन पंडित है, अपनी देसी कॉमेडी और मिडिल क्लास जीवन से जुड़े वीडियो के दम पर सोशल मीडिया के बड़े स्टार बन चुके हैं.

By: Preeti Rajput | Published: June 12, 2026 3:43:28 PM IST

कौन है आर्यन केल्विन?
कौन है आर्यन केल्विन?


Kon hai Aryan Kelvin: सोशल मीडिया की दुनिया में आर्यन केल्विन की चर्चा हर तरफ हो रही है. आज उनकी जितनी चर्चा है, शायद ही किसी और कंटेंट क्रिएटर की है. आर्यन का असली नाम अमन पंडित (Aman Pandit) है. इस युवा कॉमेडियन ने अपनी देसी कॉमेडी, गांव और मिडिल क्लास परिवारों से जुड़े वीडियो बनाए और पूरे इंटरनेट पर छा गया. आज आर्यन का नाम सबसे सफल कंटेंट क्रिएटर्स की लिस्ट में शामिल है. सोशल मीडिया पर आर्यन केल्विन किसी स्टार से कम नहीं है. 

सोशल मीडिया पर आर्यन केल्विन के फॉलोअर्स 

सोशल मीडिया पर आर्यन केल्विन किसी स्टार से कम नहीं है. उनकी सामान्य रील्स पर मिलियन से अधिक व्यूज आते हैं. वहीं लाइक की बात करें तो वो भी मिलियन में जाते हैं. लोगों को उनका गांव का कंटेंट काफी ज्यादा पसंद आता है. इंस्टाग्राम पर आर्यन के 19.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वहीं अगर यूट्यूब की बात करें तो उनके यूट्यूब चैनल पर 4.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. अभी तक उन्होंने अपने चैनल पर कुल 575 वीडियो पोस्ट की हैं. उनके हर शॉर्ट वीडियो पर मीलियन में व्यूज आते हैं. दिलचस्प बात यह है कि उनके YouTube चैनल की आधिकारिक शुरुआत फरवरी 2024 में हुई थी. हालांकि, आर्यन केल्विन इससे पहले भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे और अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट बनाकर अपनी पहचान बना चुके थे.

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कौन है आर्यन केल्विन?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्यन केल्विन को शुरुआती दिनों में बहुत आर्थिक परेशानियों सामना करना पड़ा था. उनके पास वीडियो बनाने के लिए भी अच्छा फोन नहीं था. वह छोटे-छोटे काम कर अपना भरण-पोषण करता था. उसने शुरू में किसी तरह से वीडियो बनाने शुरू किया. हालांकि, लोगों ने लोकल बोलकर उनकी खूब मजाक उड़ाया. लेकिन आर्यन ने मेहनत जारी रखी. साल 2020-21 के करीब आर्यन केल्विम ने लगातार कंटेंट बनाया. शुरूआत में काफी कम व्यूज आते थे, लेकिन धीरे-धीरे लोगों को उनकी कॉमेडी पसंद आने लगी और यहीं से आर्यन की किस्मत पलट गई. 

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क्यों फेमस हुए आर्यन केल्विन? 

आर्यन केल्विन की सबसे खास बात उनकी सादगी है. वह आज भी एक आम मिडिल क्लास लड़के की तरह बात करते हैं और अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं. न तो वह फिल्मी अंदाज अपनाते हैं और न ही दिखावटी हिंग्लिश का सहारा लेते हैं. उनकी देसी और बेबाक भाषा लोगों को अपनी सी लगती है. यही वजह है कि लाखों युवा उनसे खुद को जोड़ पाते हैं और उन्हें खूब पसंद करते हैं.

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Tags: aman panditAryan KelvinINFLUENCER
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