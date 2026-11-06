रील बनाने के लिए पार की हैवानियत की हद! शख्स को जबरन पेट्रोल पिलाकर लगाई आग, 3 गिरफ्तार

कोलकाता में 27 अक्टूबर को एक व्यक्ति को कथित तौर पर जबरन पेट्रोल पिलाकर आग लगा दी गई. बताया जा रहा है कि आरोपी ने रील बनाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। घटना में पीड़ित गंभीर रूप से झुलस गया. मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना कोलकाता के गरफा इलाके में हुई. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पीड़ित काम से घर लौट रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे गरफा के हाल्टू इलाके में एक तालाब के पास एक जगह पर फुसलाया. उन्होंने उसके सिर पर हेलमेट पहनाया और आंखों पर पट्टी बांधकर गेम खेलने के बहाने उसे बार-बार थप्पड़ मारे.

जब पीड़ित ने अपना हेलमेट उतारा, तो आरोपियों ने कथित तौर पर उसे पेट्रोल पीने के लिए मजबूर करने की कोशिश की. जब उसने विरोध किया, तो उन्होंने उस पर पेट्रोल डाला और एक जलती हुई माचिस उस पर फेंक दी, जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई.

लोगों ने की मदद

पीड़ित भागकर और अपने जलते हुए कपड़े उतारकर किसी तरह बच निकला. आस-पास के लोगों ने उसे अस्पताल ले जाने में मदद की.

पुलिस ने क्या जानकारी दी?

पुलिस ने कहा कि आरोपी ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया था, ताकि वह रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सके. पुलिस ने मुख्य आरोपी अर्घ्य साहा समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने दो नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है.

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