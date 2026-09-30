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डिलीवरी के बाद टांके लगाता डॉक्टर! इंटर्न ने डिलीवरी रूम की पोस्ट की पिक्चर; लिखा-‘सिलाई बुनाई आती है?’

Delivery Room Photo Controversy: कोलकाता की मेडिकल इंटर्न, जिसे पहले सोशल मीडिया पर एक नए जन्मे बच्चे की तस्वीर शेयर करने के बाद ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा था, एक बार फिर जांच के दायरे में आ गई है. इंटर्न ने पहले हुए विवाद के बाद माफी मांगी थी,

By: Heena Khan | Published: September 30, 2026 1:14:22 PM IST

Delivery Room Photo Controversy
Delivery Room Photo Controversy


Delivery Room Photo Controversy: कोलकाता की मेडिकल इंटर्न, जिसे पहले सोशल मीडिया पर एक नए जन्मे बच्चे की तस्वीर शेयर करने के बाद ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा था, एक बार फिर जांच के दायरे में आ गई है. इंटर्न ने पहले हुए विवाद के बाद माफी मांगी थी, जब यूज़र्स ने बच्चे की तस्वीर पोस्ट करने के लिए उसकी आलोचना की थी. अब, उसी डॉक्टर के नाम से एक और कथित पोस्ट ने मरीज की प्राइवेसी और प्रोफेशनल एथिक्स पर एक नई बहस छेड़ दी है.

सिलाई बुनाई आती है- कैप्शन 

ताज़ा विवाद तब शुरू हुआ जब एक X यूज़र ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कथित तौर पर इंटर्न द्वारा पोस्ट की गई एक तस्वीर शेयर की, जिसमें बच्चे के जन्म के बाद एक महिला पर किया जा रहा एक मेडिकल प्रोसीजर दिखाया गया था. कथित तौर पर तस्वीर में प्रोसीजर टेबल और एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया था, जबकि मरीज़ के प्राइवेट एरिया को ब्लर किया गया था. तस्वीर पर एक कैप्शन लिखा था, ‘सिलाई बुनाई आती है?’ पोस्ट शेयर करने वाले X यूज़र ने आरोप लगाया कि तस्वीर में इंटर्न को एपिसियोटॉमी करते हुए दिखाया गया है और सवाल किया कि ऐसी तस्वीर को कैप्चर करके ऑनलाइन क्यों शेयर किया गया. पोस्ट में लिखा था, ‘डॉक्टर मैडम की एक और शानदार बात. आपको ऑडियंस मिली है, किसी और की इज्ज़त बेचने का हक नहीं’

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पहले भी हुआ विवाद 

लेटेस्ट पोस्ट ने कुछ हद तक इसलिए ध्यान खींचा है क्योंकि यूज़र्स का दावा है कि डॉक्टर वही कोलकाता मेडिकल इंटर्न हैं जिन्होंने पहले एक न्यूबोर्न बेबी की तस्वीर पोस्ट करने के बाद माफी मांगी थी. इस पोस्ट के बाद से इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पेशेंट ने फोटो खिंचवाने के लिए सहमति दी थी और क्या मरीज के प्राइवेट पार्ट को ब्लर करने के बाद भी इमेज को पब्लिकली शेयर किया जाना चाहिए था. एक यूज़र ने इमेज शेयर करने के जस्टिफिकेशन पर सवाल उठाते हुए लिखा, “मेरा मतलब है कि यह कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है. भले ही उन्होंने अपलोड करने से पहले तस्वीर को ब्लर किया हो, उनके फोन में ओरिजिनल तस्वीर तो थी. क्या क्लिक करने से पहले पेशेंट की सहमति ली गई थी? बहुत कम संभावना है. कोई भी इससे सहमत नहीं होगा.” हालांकि, एक अन्य यूज़र ने एक अलग नजरिया पेश किया और पोस्ट का बचाव करते हुए कहा, “वह किसी का चेहरा नहीं दिखा रही हैं, न ही वह पेशेंट से जुड़ी पर्सनल डिटेल्स या कोई हिस्ट्री शेयर कर रही हैं. वह सिर्फ यह दिखा रही हैं कि वह एपिसियोटॉमी कर रही हैं.”

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Tags: doctor newskolkata newsPregnancyviral
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