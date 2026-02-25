ताज बंगाल की शाही महफ़िल में ‘ठुमकी’ ने लूटे दिल, इंटरनेट पर मचा तहलका; देखें VIDEO

Viral Video: वैसे तो फाइव-स्टार होटल में अक्सर जगमगाती लाइट, महंगे फर्नीचर और VIP गेस्ट आते रहते है. लेकिन इन दिनों कोलकाता के मशहूर ताज बंगाल होटल में किसी फिल्म स्टार की नहीं, बल्कि एक खास चार पैरों वाले रहने वाले की चर्चा है.

ठुमकी एक प्यारा सा कुत्ता है, जिसने अपनी मासूमियत और खूबसूरती से पूरे होटल को अपना राज बना लिया है. हाल ही में उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह होटल की बड़ी लॉबी में रानी की तरह टहलती हुई दिख रही है.

ताज बंगाल का कुत्ता ठुमकी वायरल हुआ

वीडियो के मज़ेदार कैप्शन में ठुमकी ने लिखा, “ताज बंगाल-ठुमकी एस्टेट का एक हिस्सा है, जहां दूर-दूर से लोग आते है और कुछ कागज (पैसे) के बदले में रुकते हैं जो मेरे लिए ट्रीट लाते है.

मुझे समय-समय पर यह देखने के लिए चक्कर लगाने पड़ते है कि मेरा स्टाफ ठीक से काम कर रहा है या नहीं.” इस पर ताज बंगाल के ऑफिशियल हैंडल ने मज़ाक में जवाब दिया, “ऐसी निगरानी में रहना सम्मान की बात है.”

होटल की जगह पर जन्म

ठुमकी का जन्म होटल की जगह पर चुमकी नाम के एक कुत्ते के घर हुआ था. उसकी बहन को गोद ले लिया गया था, लेकिन ठुमकी वहीं रह गई है. आज वह होटल की सिक्योरिटी और मेहमानों के स्वागत का एक जरूरी हिस्सा है. ठुमकी का दिन पेरिमीटर वॉक से शुरू होता है, जिसमें वह पूरी जगह का इंस्पेक्शन करती है और पक्षियों का पीछा करती है.

ठुमकी की देखभाल में होटल मैनेजमेंट का बड़ा रोल

होटल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, के. मोहनचंद्रन, और उनकी पत्नी, सीमा (एक एनिमल रेस्क्यूअर), ठुमकी की देखभाल में बड़ा रोल निभाते है. सोशल मीडिया यूज़र्स इसे टाटा ग्रुप की इंसानियत की परंपरा को आगे बढ़ाना मान रहे हैं, जिसे स्वर्गीय रतन टाटा ने शुरू किया था. यूजर्स का कहना है कि आज के समय में आवारा जानवरों पर अक्सर ज़ुल्म होता है, लेकिन ताज बंगाल का बर्ताव इंसानियत और साथ रहने का एक सुंदर उदाहरण है.