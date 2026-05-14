Maharashtra: प्रेमी नहीं कर रहा था ये काम; प्रेमिका ने खुद ही वायरल कर दिया अपना अश्लील वीडियो, पुलिस ने क्या अपील की?

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मामला जिले के शिरोल तालुका का है, जहां प्रेमी के फोन नहीं उठाने और लगातार नजरअंदाज करने से नाराज एक नाबालिग लड़की ने खुद ही अपने अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए. इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया है.

बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की अपने प्रेमी से बेहद नाराज थी, क्योंकि वह उसके फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहा था. इसी गुस्से में लड़की ने अपने प्रेमी के साथ बनाए गए तीन अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए. वीडियो वायरल होते ही मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच शुरू कर दी गई.

पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस जांच में सामने आया कि वायरल वीडियो में दिख रहा युवक पीड़ित लड़की का प्रेमी है. नाबालिग लड़की ने प्रेमी को सबक सिखाने के इरादे से अपने निजी वीडियो लीक किए. लड़की नाबालिग है, इसलिए पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार, जिन वीडियो को वायरल किया गया, वे एक लॉज में शूट किए गए थे. ऐसे में अब उस लॉज के मालिक और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लड़के और नाबालिग लड़की को लॉज में कमरा कैसे दिया गया और क्या नियमों का पालन किया गया था या नहीं.

लोगों से पुलिस ने की ये अपील

साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी निजी या आपत्तिजनक वीडियो को शेयर न करें, क्योंकि ऐसा करना कानूनन अपराध है. खासकर नाबालिगों के मामले में तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है. यह एक गैर-जमानती अपराध है.