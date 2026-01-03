Home > वायरल > साड़ी पहन दो भाई बने किन्नर, अपनाया नया एक्सपेरिमेंट; एक दिन की कमाई जान रह जाएंगे हैरान

Kinnar Experiment Viral Video: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां हर दिन हजारों वीडियो वायरल हो रही हैं. वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है.

By: Heena Khan | Published: January 3, 2026 10:11:44 AM IST

Kinnar Experiment: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां हर दिन हजारों वीडियो वायरल हो रही हैं. वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. इस वीडियो में दो भाइयों ने एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट अपनाया. उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि अगर वो किन्नर बनकर सड़क पर पैसे मांगें, तो एक दिन में कितनी कमाई हो सकती है. वीडियो में दिखाया गया है कि दोनों भाई साड़ी पहनकर, किन्नरों की तरह तैयार होकर घर से बाहर निकलते हैं. उनका कहना था कि वो सिर्फ अनुभव के लिए यह एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ताकि समझ सकें कि किन्नर समुदाय के लोग किन हालात में पैसे मांगते हैं और लोगों का व्यवहार उनके साथ कैसा रहता है. यह प्रयोग भले ही अजीब लगे, लेकिन इसी वजह से वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोग इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे.

मां ने किया मेकअप

इस वीडियो का सबसे भावुक और चौंकाने वाला हिस्सा तब सामने आता है, जब पता चलता है कि दोनों भाइयों का मेकअप किसी प्रोफेशनल ने नहीं, बल्कि उनकी मां ने किया. वीडियो में मां को बड़े प्यार और ध्यान से अपने बेटों का मेकअप करते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद दोनों भाई साड़ी पहनते हैं और पूरी तरह किन्नर के रूप में तैयार हो जाते हैं. मां का अपने बेटों के इस एक्सपेरिमेंट में साथ देना लोगों को भावुक कर गया. कई लोग इस सीन को देखकर हैरान भी हुए और सोचने लगे कि मां-बेटे का यह रिश्ता कितना गहरा है. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के कारण नहीं, बल्कि भावनाओं की वजह से भी चर्चा में आ गया.

सड़क पर पैसे मांगने का अनुभव 

तैयार होने के बाद दोनों भाई सड़क पर निकलते हैं और लोगों से किन्नर बनकर पैसे मांगते हैं. वीडियो में दिखता है कि कुछ लोग उन्हें देखकर वीडियो बना रहे होते हैं, यहां तक कि कुछ के हाथों में गन भी होती है, फिर भी दोनों भाई हिम्मत करके उनसे बात करते हैं और पैसे ले लेते हैं. इसके बाद वे फलूदा बेचने वाले और कुछ दुकानों पर भी जाते हैं, जहां से उन्हें पैसे मिल जाते हैं. दोनों भाइयों का कहना है कि इससे पहले वे सिग्नल पर भी किन्नर बनकर पैसे मांग चुके थे, लेकिन तब ज्यादा कमाई नहीं हुई थी. इस बार ज्यादातर लोगों ने पैसे देने से मना नहीं किया. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि यह काम करते समय उन्हें बहुत शर्म महसूस हो रही थी. यही ईमानदार और भावुक बात इस वीडियो को और ज्यादा वायरल बना रही है.

