नहीं मिल रहा काम तो बेशर्मी पर उतरी Khushi Mukherjee! नेट वाली ड्रेस में की बदन की ‘नुमाइश’, Video में दिखा बॉडी का एक-एक अंग

Khushi Mukherjee Hot Video: खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) ने एक बार फिर अपनी बोल्डनेस (Khushi Mukherjee Bold Video) से सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. दरअसल हाल ही में खुशी मुखर्जी की कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रही है. वायरल वीडियो में खुशी रिवीलिंग आउटफिट पहने हुए दिखाई दे रही हैं. उन्होंने एक जालीदार नेट (Khushi Mukherjee Net Dress Video) गाउन पहना है. जिसमें सब छुपने की बजाए नजर आ रहा है. इन वीडियो और तस्वीरें के कारण खुशी को अब ट्रोल होना पड़ रहा है.

नेट वाली ड्रेस में खुशी का ‘कहर’

खुशी मुखर्जी का यह बोल्ड लुक हर तरफ छाया हुआ है. लोगों का वीडियो देख कहना है कि उन्होंने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी हैं. वायरल वीडियो में वह ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट गाउन पहने हुए नजर आ रही थी. यह गाउन ऊपर से लेकर नीचे तक नेट फैब्रिक से बना था. जिसमें खुशी का एक-एक अंग साफ नजर आ रहा है. वह इस जालीदार ड्रेस के अंदर सिर्फ ब्लैक कलर की लॉन्जरी पहने नजर आ रही थी. जिससे उनका ये लुक काफी ज्यादा बोल्ड और चीप लग रहा था.

लोगों ने खुशी मुखर्जी को किया ट्रोल

खुशी ने अपने लुक कंप्लीट करे के लिए बालों को खुला रखा था. साथ ही लाइट आई मेकअप और न्यूड लिपस्टिक लगाई हुई थी. वायरल वीडियो में वह अलग-अलग एंगल से पोज देती हुई नजर आ रही है. जिसके कारण वह ट्रोलिंग का शिकार भी हो रही हैं. हद से ज्यादा रिवीलिंग आउटफिट को देखकर खुशी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- क्या बम लुक है….ये तो बेशरम लुक है. दूसरे यूजर ने लिखा- भगवान उसे कुछ सामान्य बुद्धि दे. एक और यूजर ने लिखा- छी-छी-छीकितना बेकार लग रहा है. एक और यूजर ने लिखा-बकवास देखो. खुशी मुखर्जी अक्सर अपनी बोल्डनेस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. उनके वीडियोज और तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. हालांकि कई बार उन्हें इसके लिए ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है. बता दें कि खुशी मुखर्जी ‘स्प्लिट्सविला’ से चर्चा में आई थीं.

