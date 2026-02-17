Home > वायरल > फुटपाथ पर चढ़ स्कूटर वाले ने किया ऐसा काम, गुस्से से तिलमिला उठीं बुज़ुर्ग दादी; वीडियो देख रह जाएंगे हैरान

फुटपाथ पर चढ़ स्कूटर वाले ने किया ऐसा काम, गुस्से से तिलमिला उठीं बुज़ुर्ग दादी; वीडियो देख रह जाएंगे हैरान

kerala kozhikode Viral Video: केरल के एरनहिपालम इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. जिसमें एक यूवक जाम से बचने के लिए अपना स्कूटर फुटपाथ पर चढ़ा देता है. फिर उसके साथ जो होता है आइए जानते हैं आगे...

By: Preeti Rajput | Published: February 17, 2026 12:22:00 PM IST

केरल के एरनहिपालम इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है.
केरल के एरनहिपालम इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है.


kerala kozhikode Viral Video: आजकल ट्रैफिक सिग्नल पर दो मिनट भी रुकना लोगों को टाइम वेस्ट या पहाड़ जैसा लगने लगता है. जरा सा जाम लगा नहीं कि निकलने के लिए स्कूटर और बाइक सीधे फुटपाथ पर चढ़ा देते हैं. लेकिन ऐसा करना केरल के कोझिकोड में एक स्कूटर वाले को भारी पड़ गया. जब उसका सामना एक बुजुर्ग महिला से हुआ. 

You Might Be Interested In

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल 

केरल के एरनहिपालम इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में जाम से बचने के लिए कुछ लोग अपना स्कूटर फुटपाथ पर चढ़ा रहे हैं. जहां लोग पैदल चलते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं. लेकिन तभी वहां एक बुजुर्ग महिला ने एंट्री ली, जो स्कूटर सवार के सामने एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो गई और उन्होंने हटने से साफ इनकार कर दिया. वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्कूटर सवार बगल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन महीला जरा सी भी नहीं हिलती है. इसके बाद उन्होंने जेब से मोबाइल निकालकर नियम तोड़ने वाले यूवक की रिकॉर्डिंग करनी शुरु कर दी. 

बुजुर्ग महिला के आगे झुकना पड़ा 

आखिर में स्कूटर सवार को बुजुर्ग महिला के आगे झुकना पड़ा. बेइज्जत होकर वापस से उसे भीड़ में जाना पड़ा. जहां से निकलकर फुटपाथ पर चढ़ा खा. यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक मैसेज है, उन लोगों के लिए जो नियम तोड़ते हैं. फिर चाहे आप जल्दी में हों या न हों. यूजर्स ने कमेंट कर लिखा – ‘हमें ऐसे ही एक और अम्माची की जरूरत है, उन लोगों के लिए जो पैदल चलते हैं और कचरा फेंकते हैं. एक और यूजर ने लिखा कि ‘वह शेरनी की तरह वहां खड़ी रही. हिम्मत हमेशा दुश्मन से लड़ने में नहीं होती. हिम्मत तो वो एक काम करने में होती है जो हम जैसे आम लोग सिर्फ़ फुसफुसाने की हिम्मत करते हैं. 

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-7kerelaviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026

सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं, ये 4 जानवर भी पानी-जमीन पर...

February 17, 2026

इतने महीनों के अंदर बदल लें अपना टूथब्रश

February 16, 2026

सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं जानते होंगे ये बात,...

February 16, 2026

किशमिश और शहद साथ मिलकर कर देंगे कमाल; जानें स्वास्थ्य...

February 15, 2026

क्या आप भी खाते हैं बेड पर खाना, जानिए कितना...

February 14, 2026
फुटपाथ पर चढ़ स्कूटर वाले ने किया ऐसा काम, गुस्से से तिलमिला उठीं बुज़ुर्ग दादी; वीडियो देख रह जाएंगे हैरान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फुटपाथ पर चढ़ स्कूटर वाले ने किया ऐसा काम, गुस्से से तिलमिला उठीं बुज़ुर्ग दादी; वीडियो देख रह जाएंगे हैरान
फुटपाथ पर चढ़ स्कूटर वाले ने किया ऐसा काम, गुस्से से तिलमिला उठीं बुज़ुर्ग दादी; वीडियो देख रह जाएंगे हैरान
फुटपाथ पर चढ़ स्कूटर वाले ने किया ऐसा काम, गुस्से से तिलमिला उठीं बुज़ुर्ग दादी; वीडियो देख रह जाएंगे हैरान
फुटपाथ पर चढ़ स्कूटर वाले ने किया ऐसा काम, गुस्से से तिलमिला उठीं बुज़ुर्ग दादी; वीडियो देख रह जाएंगे हैरान