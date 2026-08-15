कहां है वो रेलवे स्टेशन, जिसकी खूबसूरती देख चकराया ट्रैवल व्लॉगर का माथा, जापान-जैसी सुविधाओं ने जीत लिया इंटरनेट का दिल!

जब भी भारत में यात्रा करने की बात आती है, तो ट्रेवलर्स की साफ-सफाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाओं को लेकर लोगों के मन में कई तरह की शिकायतें होती हैं. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर केरल के एक रेलवे स्टेशन ने लोगों का दिल जीत लिया है, जिसकी तुलना लोग सीधे जापान से कर रहे हैं. पंजाब के रहने वाले ट्रैवल व्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर ‘बैकपैकर अनमोल’ ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर केरल के कासरगोड रेलवे स्टेशन का एक वीडियो शेयर किया है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. अनमोल ने जब पहली बार इस स्टेशन की साफ-सफाई और रेनोवेशन को देखा, तो वे हैरान रह गए. उन्होंने कहा कि बचपन से उन्होंने केरल के लोगों की एजुकेशन और प्रोग्रेस के बारे में सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से इसे देखकर उन्हें विश्वास हो गया. इस वीडियो में रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर पटरियों तक पर एक तिनका भी कचरा नजर नहीं आ रहा है, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता है कि यह भारत का नहीं बल्कि किसी विदेशी देश का रेलवे स्टेशन है.

‘यह जापान है या केरल?’

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में ट्रैवल व्लॉगर अनमोल केरल के पहले जिले यानी कासरगोड के रेलवे स्टेशन पर खड़े नजर आते हैं. स्टेशन की साफ-सफाई देखकर वे इतने सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि उन्होंने वीडियो का टाइटल ही रखा-‘यह जापान है, केरल नहीं’. अनमोल का कहना था कि उन्होंने बचपन से यही सुना था कि केरल एक एजुकेटिड और डेवेलपिंग स्टेट है, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से इस स्टेशन की साफ-सफाई देखी, तो उन्हें उस बात का यकीन हो गया. उन्होंने वीडियो में दिखाया कि न सिर्फ प्लेटफॉर्म बल्कि रेलवे ट्रैक पर भी कचरे का एक तिनका तक नहीं दिखाई दे रहा था. अनमोल कहते नजर आ रहे हैं कि भारत में किसी रेलवे स्टेशन पर इतनी सफाई उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है.

आधुनिक सुविधाएं और बेहतरीन इंतजाम

सिर्फ साफ-सफाई ही नहीं, बल्कि कासरगोड रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए मौजूद आधुनिक और शानदार सुविधाएं भी लोगों को हैरान कर रही हैं. व्लॉगर ने वीडियो में दिखाया कि इस स्टेशन पर काम करने वाली मसाज चेयर्स वाला एक खास केबिन भी है, जहां यात्री आराम कर सकते हैं. इसके अलावा, अक्सर रेलवे स्टेशनों पर खराब एटीएम, गंदा पीने का पानी और गंदे वेटिंग रूम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां वर्किंग एटीएम, साफ-सुथरे वेटिंग एरिया और हाइजीनिक ड्रिंकिंग वॉटर जोन बने हुए हैं. स्टेशन पर हर जगह डस्टबिन रखे गए हैं और लोग भी खुद कचरा न फैलाकर अपनी नागरिक जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं. यहां महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग साफ-सुथरे वॉशरूम भी मौजूद हैं.

इंटरनेट पर लोगों की शानदार प्रतिक्रियाएं

यह वीडियो सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लोग केरल की इस व्यवस्था की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया कि केरल के लोग अपनी एजुकेशन और कॉमन सेंस का सही इस्तेमाल करके अपने शहर को साफ-सुथरा रखते हैं, तो दूसरे ने इसे ‘100% एजुकेशन की ताकत’ बताया. कई स्थानीय लोगों ने व्लॉगर का कासरगोड में स्वागत किया और उन्हें बेकल फोर्ट, रानीपुरम और अनंतपुरा लेक मंदिर जैसी खूबसूरत जगहों को देखने की सलाह भी दी. इस वीडियो ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अगर जनता और प्रशासन ठान लें, तो हमारे देश के सार्वजनिक स्थल भी विदेशों जैसे साफ-सुथरे हो सकते हैं.

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