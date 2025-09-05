बुड्ढे की हैवानियत देख खौल उठेगा आपका भी खून, बस में पास बैठकर महिला के ब्लाउज में….

सोशल मीडिया पर किसी वीडियो का वायरल होना नई बात नहीं है। लेकिन, कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो लोगों का सिर्फ ध्यान नहीं खिंचते हैं बल्कि, सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं। जी हां, आज हम यहां जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं वह भी कुछ ऐसा ही है और एक अधेड़ उम्र के शख्स की शर्मनाक हरकत का है।

सोशल मीडिया पर केरल की एक कंटेंट क्रिएटर ने वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह साड़ी पहने हुए हैं और बगल में बैठा अधेड़ उम्र का आदमी उनके ब्लाउज में झांक रहा है।

अधेड़ उम्र के शर्मनाक हरकत हुई वायरल!

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ने ट्रेडिशनल साड़ी पहनी है और वह बस में ट्रैवल कर रही हैं, जो खचाखच भीड़ से भरी है। लेकिन, इस भीड़ में महिला के बगल में बैठा शख्स गलत हरकत करता दिखाई देता है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स पहले महिला के ब्लाउज में झांकने की कोशिश करता है। फिर महिला के चेहरे की तरफ देखता है और एक बार फिर उसके ब्लाउज में देखने लगता है। महिला जब शख्स की तरफ अपना मुंह घुमाती है तो वह इधर-उधर देखने का नाटक करता है। जैसे ही महिला वापस अपने फोन की तरफ देखती है, आदमी अपनी शर्मनाक हरकत पर फिर उतर आता है।

महिला ने शेयर किया वीडियो

वायरल वीडियो एंजेल बेबी नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो शेयर करने के साथ ही एक कैप्शन भी लिखा गया है, ‘अगर तुम मुझे गलत नजरों से देखोगे तो तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी। मैंने शेरनी की तरह जवाब दिया और बस से उतर गई। ओणम गर्व के साथ मनाया। मैं यह वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूं, क्यूंकि कुछ लोगों का कहना है कि महिलाओं के कपड़ों में समस्या होती है। इस वीडियों में देख सकते हैं कि मैं पूरी तरह से ढकी हूं। अब बताओं यह कपड़ों का सवाल है या लोगों कैसे देखते हैं उसका।

बता दें, महिला ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखने के बाद कमेंट में भी बताया उस आदमी ने छुआ भी था। लेकिन, महिला ने तुरंत उसे हटा दिया और फिर वह आदमी बस से उतरकर चला गया। महिला का कहना है कि उनके आउटफिट में कुछ भी गलत नहीं है यह मानसिक समस्या है।