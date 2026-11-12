Home > वायरल > Watch Video: बाइक की टंकी पर महिला को बैठाकर दिखाई हीरोपंती, सड़क पर काटा हुड़दंग, कौशांबी का वीडियो वायरल

Watch Video: बाइक की टंकी पर महिला को बैठाकर दिखाई हीरोपंती, सड़क पर काटा हुड़दंग, कौशांबी का वीडियो वायरल

Watch Video: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से सड़क सुरक्षा को लेकर लापरवाही का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक चलती बाइक की टंकी पर महिला को बैठाकर सड़क पर बाइक दौड़ाता नजर आया.

By: Heena Khan | Published: November 12, 2026 11:15:50 AM IST

bike stunt viral video
bike stunt viral video


Watch Video: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से सड़क सुरक्षा को लेकर लापरवाही का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक चलती बाइक की टंकी पर महिला को बैठाकर सड़क पर बाइक दौड़ाता नजर आया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जानकारी के मुताबिक, यह मामला कौशांबी के संदीपन घाट थाना क्षेत्र का है. घटना बसेड़ी स्थित रामवन गमन मार्ग की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक बाइक चला रहा है, जबकि महिला बाइक की आगे वाली टंकी पर बैठी हुई है. इस दौरान दोनों बिना किसी सुरक्षा के सड़क पर सफर करते दिखाई दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

बताया जा रहा है कि सड़क से गुजर रहे कुछ राहगीरों की नजर इस अजीब और खतरनाक तरीके से बाइक चलाने पर पड़ी. इसके बाद उन्होंने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी साफ दिखाई दे रहा है. आमतौर पर बाइक पर सफर करते समय चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना जरूरी होता है, लेकिन इस मामले में महिला को बाइक की टंकी पर बैठाकर ले जाना कई तरह के सुरक्षा नियमों की अनदेखी को दिखाता है. थोड़ी सी चूक होने पर दोनों गंभीर हादसे का शिकार हो सकते थे. सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए भी इस तरह की लापरवाही खतरा पैदा कर सकती है.

You Might Be Interested In

Cought On CCTV: जेब से निकाली पिस्तौल और धाएं-धाएं! फरीदाबाद हत्याकांड का खूनी CCTV फुटेज; देख कांप उठेंगे हाथ-पैर

युवक की पहचान में जुटी पुलिस

मामले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी इसका संज्ञान लिया है. बाइक का नंबर स्पष्ट दिखाई देने के कारण पुलिस इसी के आधार पर बाइक सवार युवक की पहचान करने में जुटी है. पुलिस की ओर से मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. गौरतलब है कि इन दिनों यातायात माह चल रहा है. इस दौरान पुलिस और यातायात विभाग की ओर से लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है. जगह-जगह अभियान चलाकर हेलमेट पहनने, तेज रफ्तार से बचने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है. इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आना चिंता का विषय है. बाइक पर स्टंट करना या गलत तरीके से सवारी बैठाना न केवल अपनी जान जोखिम में डालना है, बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है. ऐसे में वाहन चालकों को जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की जरूरत है.

Bigg Boss Kashmiri Contestants: अकेले खेले, बेबाक खेले और छा गए! बिग बॉस में इन कश्मीरी कंटेस्टेंट्स का रहा जलवा; अब हर सीजन इनके बिना अधूरा

Tags: viral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बड़े और छोटे पर्दे पर निभाए गए राम के किरदार

November 5, 2026

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026
Watch Video: बाइक की टंकी पर महिला को बैठाकर दिखाई हीरोपंती, सड़क पर काटा हुड़दंग, कौशांबी का वीडियो वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Watch Video: बाइक की टंकी पर महिला को बैठाकर दिखाई हीरोपंती, सड़क पर काटा हुड़दंग, कौशांबी का वीडियो वायरल
Watch Video: बाइक की टंकी पर महिला को बैठाकर दिखाई हीरोपंती, सड़क पर काटा हुड़दंग, कौशांबी का वीडियो वायरल
Watch Video: बाइक की टंकी पर महिला को बैठाकर दिखाई हीरोपंती, सड़क पर काटा हुड़दंग, कौशांबी का वीडियो वायरल
Watch Video: बाइक की टंकी पर महिला को बैठाकर दिखाई हीरोपंती, सड़क पर काटा हुड़दंग, कौशांबी का वीडियो वायरल
Watch Video: बाइक की टंकी पर महिला को बैठाकर दिखाई हीरोपंती, सड़क पर काटा हुड़दंग, कौशांबी का वीडियो वायरल