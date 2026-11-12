Watch Video: बाइक की टंकी पर महिला को बैठाकर दिखाई हीरोपंती, सड़क पर काटा हुड़दंग, कौशांबी का वीडियो वायरल

Watch Video: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से सड़क सुरक्षा को लेकर लापरवाही का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक चलती बाइक की टंकी पर महिला को बैठाकर सड़क पर बाइक दौड़ाता नजर आया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जानकारी के मुताबिक, यह मामला कौशांबी के संदीपन घाट थाना क्षेत्र का है. घटना बसेड़ी स्थित रामवन गमन मार्ग की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक बाइक चला रहा है, जबकि महिला बाइक की आगे वाली टंकी पर बैठी हुई है. इस दौरान दोनों बिना किसी सुरक्षा के सड़क पर सफर करते दिखाई दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

बताया जा रहा है कि सड़क से गुजर रहे कुछ राहगीरों की नजर इस अजीब और खतरनाक तरीके से बाइक चलाने पर पड़ी. इसके बाद उन्होंने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी साफ दिखाई दे रहा है. आमतौर पर बाइक पर सफर करते समय चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना जरूरी होता है, लेकिन इस मामले में महिला को बाइक की टंकी पर बैठाकर ले जाना कई तरह के सुरक्षा नियमों की अनदेखी को दिखाता है. थोड़ी सी चूक होने पर दोनों गंभीर हादसे का शिकार हो सकते थे. सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए भी इस तरह की लापरवाही खतरा पैदा कर सकती है.

उत्तर प्रदेश – कौशांबी के संदीपन घाट थाना क्षेत्र में चलती बाइक की टंकी पर महिला को बैठाकर ले जाने का वीडियो सामने आया है। घटना बसेड़ी स्थित रामवन गमन मार्ग की बताई जा रही है। वीडियो में युवक बाइक चलाते हुए महिला को आगे टंकी पर बैठाकर ले जाता दिख रहा है। राहगीरों ने इस खतरनाक तरीके से बाइक चलाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बाइक का नंबर भी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस नंबर के आधार पर बाइक सवार की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है। यातायात माह के दौरान सामने आई इस घटना ने सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। — Rahul Saini (@JtrahulSaini) November 11, 2026

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युवक की पहचान में जुटी पुलिस

मामले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी इसका संज्ञान लिया है. बाइक का नंबर स्पष्ट दिखाई देने के कारण पुलिस इसी के आधार पर बाइक सवार युवक की पहचान करने में जुटी है. पुलिस की ओर से मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. गौरतलब है कि इन दिनों यातायात माह चल रहा है. इस दौरान पुलिस और यातायात विभाग की ओर से लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है. जगह-जगह अभियान चलाकर हेलमेट पहनने, तेज रफ्तार से बचने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है. इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आना चिंता का विषय है. बाइक पर स्टंट करना या गलत तरीके से सवारी बैठाना न केवल अपनी जान जोखिम में डालना है, बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है. ऐसे में वाहन चालकों को जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की जरूरत है.

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