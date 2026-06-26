कौशांबी गैस टैंकर धमाके का खौफनाक Video; 3 घंटे तक सुलगता रहा टोल प्लाजा, जलकर खाक हुईं दर्जनों गाड़ियां, 7 टोलकर्मी झुलसे!

LPG Tanker Blast Kaushambi: उत्तर प्रदेश के कौशांबी से एक खौफनाक दुर्घटना सामने आई है जहां सुबह 6 बजे कोखराज बाईपास के पास एलपीजी टैंकर बेकाबू होकर टोल प्लाजा से जा टकरा गया. हादसे के तुरंत बाद पूरा इलाका तेज धमारे से दहल गया. इधर टैंकर के ट्राइवर और कंडक्टर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान तो बचा ली लेकिन हादसे में 5 टोल कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए. इस भीषण टक्कर से आग की लपटें चारों ओर फैलने लगीं और टोल प्लाजा पर खड़ी दर्जनों बाइक को अपनी चपेट में ले गया. करीब 3 घंटे तक टोल प्लाजा से आगे की लपटें और धुआं उठता रहा. नजारा इतना खौफनाक था कि कोई आगे जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया. कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. आग की लपटों को 2 किलोमीटर दूर तक देखा गया. घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. 3 घंटे तक राहत-बचाव कार्य चलता रहा, तब तक पूरे रास्ते पर यातायात बाधित रहा और लोग डरे-सहमे पूरी घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड करते रहे.

क्या बारिश की वजह से हुआ हादसा?

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में एक टोल कर्मचारी ने बताया कि कुछ देर पहले ही इलाके में छिटपुट बारिश हुई थी, फिर अचानक सामने से आ रही पूरी गाड़ी पलट गई और गैस लीक होने लगी. देखते ही देखते आग भड़क उठी और वहां से सटे यार्ड और टॉयलेट तक फैल गई. यार्ड में टोल कर्मचारियों की करीब 16 से ज्यादा बाइक और 2 कार पार्क थीं जो जलकर खाक हो गई. इस हादसे के दौरान टोल प्लाजा के टॉयलेट में कर्मचारी आलोक पांडे भी बुरी तरह झुलस गए हैं, जिनका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने किया बड़ा खुलासा

इस हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एलपीजी टैंकर 60-70 kmph की स्पीड से आ रहा था कि तभी ओवरटेकिंग के कारण डिवाइडिंग लेन से टक्कर हो गई और टैंकर अचानक पलट गया. दुर्घटना के बाद टैंकर के ड्राइवर और कंडक्टर ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली लेकिन गैस लीक होने के कुछ ही सैकेंड के अंदर टैंकर ने आग पकड़ ली और धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा.

घायलों को प्रयागराज रेफर किया

एलपीजी टैंकर कानपुर से प्रतापगढ़ जा रहा था जिसके ड्राइवर और कंडक्टर तो फरार हो गए लेकिन टोल प्लाजा में काम कर रहे 7 लोग बुरी तरह से आग की चपेट में आ गए. डॉक्टर ने बताया कि 2 लोगों को फर्स्ट एड के बाद डिस्चार्ज कर दिया है लेकिन 5 लोग 60 फीसदी तक झुलस गए हैं जिन्हें प्रयागराज रेफर किया गया है. इस भयानक हादसे को लेकर एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि डीएसओ और तकनीकी टीम को सूचित कर दिया गया जो घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे के सटीक कारणों की जांच-पड़ताल करेंगे.

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